Fiestas en Ibiza: La Movida más dura de pelar, este sábado en Sant Antoni

La incertidumbre con la que empezó 2022 con el endurecimiento de las restricciones por el covid hizo que la fiesta La Movida pasara de su cita habitual de enero al mes de abril. El éxito fue tal que sus organizadores, los djs Petit y Vázquez, han decidido seguir en abril y ya está todo previsto para una nueva Movida este sábado, 8. «Las ventajas son muchas. Hace mejor tiempo, podemos hacerla al aire libre en un escenario maravilloso en s’Arenal, viene mucha más gente, coincide con la Ruta de la Sal, la Vuelta a Ibiza en BTT, la Semana Santa...», explica Petit, que señala que les han llamado de toda Europa: «Nos llaman de Francia, de Inglaterra, de Italia... para reservar entradas y a todos los decimos que esto es una fiesta abierta, que organiza el Ayuntamiento y que todo el mundo entra gratis».

Para esta 18 edición de la mayoría de edad de la fiesta, la invitada especial será la cantante Rebeca, que interpretará algunos de sus éxitos, incluido su bombazo ‘Duro de pelar’. «Es un icono de los 90, con discos de oro y platino. Ha actuado con nosotros en varios festivales por ahí y da una marcha espectacular», destaca Petit.

No será la única invitada. Abrirá la velada sobre las 20 horas el dj madrileño Óscar de Pablos, especializado en música de los 80 y 90 con la firma ‘Qué Movida’. Rebeca actuará sobre las 22 horas y después actuarán también Joan Barbé, que interpretará en vivo con su guitarra algunos éxitos de la época, y los bailarines de Passion Dance, que harán varias ‘performances’ a lo largo de la noche.

"Es un éxito inexplicable para una fiesta en Ibiza que no tiene nada que ver ni con el house ni con el techno ni con la electrónica"

Y por supuesto Petit & Vázquez con los mejores temas de dos décadas del pop y el rock internacional. Este año sin disfraz. «Nos hemos disfrazado muchos años, pero al final no se hacía cómodo. Saltamos tanto y bailamos tanto que pasamos mucho calor y son siete horas de fiesta. Nos daremos un toque, pero preferimos pinchar lo más cómodos posible», dice Petit.

Disfraces

Quienes sí se pueden disfrazar son los asistentes. Y se han establecido dos premios, uno de 250 euros para el mejor disfraz y otro de 100 euros para el más divertido. El tema es libre, de cualquier cosa que tenga que ver con los 80 y 90: cine, series, música, comics, televisión... También hay un sorteo de una plaza en el próximo Barco ochentero, el crucero que se celebra en octubre con un montón de artistas españoles de la época tocando en directo y diferentes djs, entre ellos también los ibicencos. Se darán participaciones a todos los que entren en la fiesta y a los que digan en las redes sociales de La Movida la canción que quieren escuchar este sábado.

Los organizadores prometen más sorpresas, aunque prefieren guardarlas para la fiesta. Eso sí, anuncian «un gran espectáculo».

La fiesta La Movida nació hace 18 años en Sant Antoni y ha ido creciendo hasta convertirse en un icono de la isla, que se ha copiado por toda España. Cada año asisten miles de personas que vivieron esa época y jóvenes en busca de diversión: «Viene gente desde 20 a más de 60 años y estamos muy orgullosos de ello. Además de las fiestas, estamos cada viernes desde el 26 de mayo hasta finales de septiembre en el Children of the 80’s en el Hard Rock Ibiza y cada día van entre 3.000 y 4.000 personas. Es un éxito inexplicable para una fiesta en Ibiza que no tiene nada que ver ni con el house ni con el techno ni con la electrónica», remata Petit.