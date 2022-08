Muchos residentes esperaban con ganas la celebración de la fiesta La Movida en la playa de s’Arenal de Sant Antoni, y otros tantos turistas se la encontraron por casualidad. Pero se apuntaron, los unos y los otros, y se lo pasaron en grande. La multitud llenó la bahía de ganas de disfrutar de la noche el sábado 13 de agosto.

Los dj Petit y Vázquez volvieron a mover al público a lo grande, como hacen cada viernes en su Children of the 80’s, pero esta vez literalmente a la orilla del mar, con invitados que cantaron temas que muchos asistentes acompañaron al pie de la letra, y una selección de música que reunió a varias generaciones.

No defraudaron (especialmente a los españoles de más de 40 años), y cantaron entregados los éxitos más bailados de vocalistas y grupos como Alaska y Hombres G, entre muchos otros artistas de los 80 y los 90. Aunque no fueron los únicos, ya que los turistas extranjeros no dudaron en sumarse a los coros y estribillos.

Estrella de la noche

Pablo Carbonell (Toreros Muertos) fue uno de los invitados estrella de la noche, y despertó los recuerdos de los de más de 40 años con su ‘Agüita amarilla’ o ‘Yo no me llamo Javier’. ‘Aquí no hay playa’ fue la canción más vitoreada por el público en la actuación de Bernardo Vázquez, de The Refrescos. Por supuesto, La Movida no solo tuvo su versión española y sonaron también éxitos internacionales entre los que no faltaron los iconos de Queen o Darude.

Fue una lástima la inesperada separación física entre el público y el escenario, causada por el agua que inundó la zona y obligó a instalar vallas por seguridad. Pero la energía que derrochaba la música pudo más que la distancia, y La Movida de Sant Bartomeu no defraudó.

Desde Facebook, los dj Petit y Vázquez agradecieron su presencia a todos los asistentes. «Ni el calor sofocante todo el día, ni el agua que inundó la parte de delante del escenario, ni el cansancio... ¡Nada pudo pararnos!».