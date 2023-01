En la programación del primer trimestre de 2023 de ‘Anem al cine’, que se inaugura este jueves, abundan las películas que tocan el tema de la adolescencia. Es el caso de uno de los títulos más destacados, ‘Aftersun’, escrito y dirigido por la cineasta escocesa Charlotte Wells y protagonizado por Paul Mescal y Francesca Corio. Este sugerente drama ambientado en la década de los 90 que retrata la relación entre un padre y su hija de once años obtuvo en 2022 numerosos reconocimientos, entre ellos, siete estatuillas en los British Independent Film Awards (BIFA), el Premio a la Mejor Ópera Prima otorgado por el Círculo de Críticos de Nueva York,y el Premio a la Mejor Dirección Novel en el National Board of Review. La película se proyectará en los Multicines Ibiza el 19 de enero a las 20.30 horas.

De la amistad entre dos adolescentes habla otro de los filmes que brillan en esta programación, ‘Close’, del belga Lukas Dhont, un drama que recibió en 2022 el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes. La cinta se podrá ver en la sesión de ‘Anem al Cine’ del 23 de febrero. La maternidad y la adolescencia también se abordan en ‘La Maternal’, de Pilar Palomero, programada el 9 de marzo. Esta cinta española recibió el Premio a la Mejor Interpretación Protagonista (Carla Quílez) en el Festival de San Sebastián del año pasado y está nominada a los Goya en tres categorías. En este ciclo, el 16 de marzo, se proyectará otra película nominada, en esta caso a dos cabezones, ‘El Agua’, de Elena López Riera, un drama rural que retrata, entre otras cosas, la adolescencia. El ciclo de invierno comenzará el próximo 12 de enero con la producción francesa ‘Pequeña flor’, título de un director, Santiago Mitre, que ya inauguró el último trimestre de ‘Anem al cine’ de 2022 con la aclamada ‘Argentina 1985’. En total, para este primer trimestre se han programado doce películas de siete nacionalidades que se proyectarán en versión original subtitulada en los Multicines Ibiza a las 20.30 horas todos los jueves hasta el 30 de marzo. La lista de títulos, entre los que hay varios dramas, un par de comedias y un documental musical, la completan ‘Moonage Daydream’, de Brett Morgen, (26 de enero); ‘Ábrazame fuerte’, de Mathieu Amalric (2 de febrero); ‘Ninjababy’, de Yngvild Sve Flikke (9 de febrero); ‘Tori y Lokita’, de Jean-Pierre y Luc Dardenne (16 de febrero); ‘Los pasajeros de la noche’, de Mikhaël Hers (2 de marzo); ‘Utama’, de Alejandro Loayza Grisi (23 de marzo); y ‘Un nuevo mundo’, de Stéphane Brizé (30 de marzo).