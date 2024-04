Paola Olmedo podría haber encontrado una nueva ilusión tras su separación con José María Almoguera. Al menos esto es lo que piensa el círculo más cercano de la esteticista, que se lo ha comentado a Silvia Taulés y Leticia Requejo, quienes han hecho pública esta información esta tarde en 'TardeAR'.

La primera reacción del hijo de Carmen Borrego no se ha hecho esperar y, como era de esperar, no ha comentado ni una sola palabra... pero sin embargo no es eso lo que nos ha llamado la atención: ha sido el sitio donde le hemos visto.

El primo de Alejandra Rubio ha acudido a la casa donde convivió hasta hace unos meses con Paola y su hijo para pasear uno de sus perros. Serio, con paso firme y sin articular palabra, José María hacía oídos sordos a las preguntas más importantes sobre su nueva situación personal.

Lejos de querer echar más leña al fuego, parece que el hijo de Borrego ha decidido no alimentar más el interés mediático y ha permanecido impasible cuando se le ha comentado esta posible nueva ilusión de Paola.