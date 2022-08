Los Bichos del Espacio actuarán este sábado a partir de las 20.30 horas en es Caló de s'Oli, en el Festival Badia de Portmany, según informa Salvem sa Badia en una nota de prensa. Caracterizados por sus famosas versiones y por la energía que transmiten sobre el escenario cada uno de sus músicos, en especial el vocalista Pablo Kiaro, líder del grupo Apotropaico, la banda de versiones de rock fue formada en 2014 en Ibiza por la guitarrista Cristina Sainz y Kiaro. Junior Diago a la guitarra, Sara Arribas al bajo y Renato González a la batería, completan la formación. En 2016, el grupo decidió hacer un paréntesis en su actividad, hasta 2022, cuando han vuelto a llenar escenarios con su rock "espacial". Su repertorio, una readaptación al estilo ''bichos'' de canciones de todos los tiempos y estilos, puede resumirse como puro hard rock descarado y único. La banda ya actuó el pasado mes de julio en el festival 'Carme'n'Rock', en es Cubells, donde revolucionaron literalmente al público.

Como es habitual en el festival, los descansos entre los dos pases de la actuación musical se aprovecharán para ofrecer información ambiental, la riqueza biológica de la bahía y los peligros que la amenazan. En esta ocasión, el público podrá escuchar a Xavier Mas, prestigioso fotógrafo submarino, que hablará sobre los corales en los Illots de Ponent.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer la biodiversidad y el entorno de la bahía de Portmany, además de disfrutar del regreso de Fun & Trucks con sus food trucks de comida callejera del mundo, y dos exposiciones de fotografía: 'Road to Synesthesia', con imágenes de conciertos de Joan F. Ribas, que incluye 40 imágenes de gran formato tomadas en conciertos en la isla y fuera de ella, acompañadas de comentarios de los artistas retratados, y permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre. La exposición 'Biodiversitat a la Badia de Portmany i els Illots de Ponent', va acompañada del eslogan: "No es pot cuidar el que no s'estima, no es pot estimar el que no es coneix" y su objetivo es concienciar sobre la importancia de proteger los ecosistemas y la biodiversidad que alberga la bahía. Docenas de fotografías tomadas por diversos autores componen la exposición que se podrá contemplar en las pantallas instaladas en el exterior de recinto. En los actos colaboran la Associació de Fotografia de Natura de les Illes Balears (Afonib), Lupita Faet y Arenal Diving, que han cedido el material fotográfico.

Festival Badia de Portmany

El festival Badia de Portmany tiene como objetivo vincular la cultura y la música con la protección de la naturaleza, concienciar y transmitir a través del arte sobre la necesidad de proteger el medio marino y sus ecosistemas, además de ofrecer un programa de espectáculos que atraiga al público tanto de la bahía como de toda la isla a este nuevo recinto, que se puso en marcha con la primera edición del certamen, organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep, Fun & Trucks y Salvem Sa Badia de Portmany.

En esta segunda temporada ya han pasado artistas como el grupo internacional de jazz Tony Tixier Trio, Martirio, Raúl Rodríguez y otros artistas que formaban parte del grupo de las Jornadas Flamencas de Caló de s'Oli, el famoso grupo andaluz O'Funk'Illo, el cantante murciano 'Muerdo' y las bandas locales Hostal Pascual y Sönic.

Próximamente, el 13 de agosto recibirá a Kamobii, dúo compuesto por Mo Brandis, de los londinenses Incógnito, y B. Munro; otra banda local aún por confirmar para el 20 de agosto; la cantante Ángela Cervantes el 3 de septiembre, y Amparanoia el 10 de septiembre como gran colofón y fin de fiesta.