El programa de televisión 'Vamos a ver' es una de las apuestas de Telecinco para la franja horaria de las mañanas. Todas las noticias de actualidad, investigación y entretenimiento que interesan al gran público son el motor que mueven este nuevo formato que presentarán Joaquín Prat.

Cuenta con cinco grandes secciones diarias que conforman su piedra angular: actualidad, que acoge en su escaleta todas las noticias de sucesos, denuncias, consumo y polémicas del día; investigación, a cargo de un equipo específico que realiza diversas indagaciones por todo el mundo sobre trata de personas y sectas, entre otros asuntos; corazón, sección que da a conocer las noticias y última hora de los grandes temas de la crónica social nacional.

Entre los colaboradores de entretenimiento encontramos a Antonio Rossi, Sandra Aladro, Pepe del Real, Isabel Rábago, Kike Calleja Marisa Martín Blazquez, Paloma Barrientos, Mari Ángel Alcazar, Miguel Ángel Nicolás, Alessandro Lequio, Cristina Tárrega, Isa Pantoja, Bibiana Fernández, Marta López y Alexia Rivas.

Un pedo en directo

Y fue justamente cuando Cristina Tárrega se encontraba comentando en directo la participación de Ángel Cristo (hijo de Bárbara Rey) en el programa Supervivientes cuando de fondo se oye el clarísimo sonido de un pedo, a lo que todos los colaboradores se quedan bastante sorprendidos.

No es la primera vez que alguien se tira un pedo en un programa. En abril del pasado año ocurrió algo similar en el programa Fiesta presentado por Emma García. Ella misma contaba que a uno de sus invitados se le había escapado una 'ventosidad'. "No me enteré, para no variar, porque yo estaba centrada en otra cosa", aseguró la presentadora.