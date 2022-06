Los alumnos del taller de teatro ‘Arts i Oficis’ se estrenan con una astracanada en Ibiza

Los alumnos del taller de teatro ‘Arts i Oficis’ despiden el curso de interpretación que comenzaron en octubre del año pasado con el estreno de ‘Soy un sinvergüenza’, de Pedro Muñoz Seca, que representarán hoy y mañana a las 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa, en Vila. La obra es lo que se conoce como astracanada, un subgénero teatral cómico caracterizado por las situaciones disparatadas muy popular en los escenarios españoles durante el primer tercio del siglo XX. Lo cultivaron dramaturgos como Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández, que son precisamente los dos que firman este texto.

Como resalta Ramón Taboada, director e intérprete en este montaje, «aunque esta comedia está escrita en los años 30 tiene un lenguaje muy gracioso y muy taurino y una trama que no pasa de moda, porque sinvergüenzas ha habido y habrá siempre». Precisamente es él el que da vida al más caradura de esta historia, Agapito, un hombre desempleado que vive con su mujer, Felipa, y su hija, Elvira, en la casa sus cuñados, Gabina y Benito. Este último trabaja poniendo inyecciones, pero su sueldo se le queda corto así que se las tiene que ingeniar como sea para poder alimentar a tantas bocas. Es por eso que no se lo piensa dos veces cuando dos médicos de Pamplona, que inauguran una nueva clínica en su ciudad, San Fernando, le ofrecen el puesto de practicante. La única condición es que debe conseguir que Agapito acepte ser el primer operado de la clínica. Si lo consigue o no, eso ya lo averiguará el público, lo que sí puede adelantar Taboada es que la diversión está garantizada.

La obra, que tiene tres actos y originalmente duraba más de dos horas, se ha acortado hasta la hora y 45 minutos. Sobre el escenario, además de Taboada, estarán Sara Cheta, Raquel Zafra, María Armero, Mónica Oliveira, Samuel Benítez, Dimitri Simanska, Francisco Alguacil, Diana Sánchez, María José Coronado, María Rodríguez y Pilar Iniesta. Entre bambalinas estará María Parra, que ejerce de ayudante de dirección.

La representación, gratuita, está patrocinada por el Ayuntamiento de Ibiza.