Yolanda Díaz matiza sus palabras y defiende la solución de los dos estados: "Israel y Palestina, desde el río hasta el mar"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, matiza sus palabras después de que el Gobierno de Israel haya tomado represalias por sus declaraciones en un vídeo, donde aseguraba que "Palestina, libre desde el río hasta el mar". Un eslogan controvertido que, para Tel Aviv, es el "lema de Hamás" y significa la destrucción de Israel. Tras la respuesta de Israel, que ha cargado duramente contra Díaz y ha impuesto restricciones consulares a España, la dirigente ha asegurado que siempre ha defendido el "reconocimiento de dos estados que vayan del río al mar", en referencia a Israel y Palestina. Una rectificación que sin embargo se ha resistido a admitir la vicepresidenta.

"Pueden cotejar mis palabras, en todos los documentos y programas de Sumar, siempre hemos defendido lo mismo, que es el reconocimiento de dos estados que compartan desde el río hasta el mar la economía, los derechos y sobre todo que compartan algo muy importante: la paz y un futuro próspero", ha defendido Yolanda Díaz a su llegada a un foro en Alcalá de Henares. "Me remito a mis palabras y a todos los documentos", ha insistido, rechazando que se haya producido una rectificación sobre su declaración publicada en Twitter este miércoles por la noche, cuando lanzó un vídeo donde concluía asegurando que "Palestina será libre desde el río hasta el mar".

Sobre este asunto, Díaz ha dado una respuesta velada a Israel: "Yo no comparto la política del odio y no soy antisemita", ha considerado. "Creo que es una evidencia que lo diga, pero con todo siempre hemos tenido la misma posición: el reconocimiento de dos estados que vayan del río al mar", ha insistido, antes de defender el anuncio del reconocimiento del estado palestino el próximo martes: "Es un paso histórico, le estamos dando esperanza a las gentes que están siendo asesinadas, en un quebranto de la legalidad internacional gravísima. No van a encontrar en mí ninguna razón de desafecto ni de odio a nadie. Y muchos menos a los palestinos o a los israelitas".

Las declaraciones de Díaz despertaron una cascada de reacciones, empezando por la embajadora de Israel en España y continuando por el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, que este viernes ha anunciado en un mensaje en redes que va a “cortar la conexión entre la representación diplomática de España en Israel y los palestinos y prohibir al consulado español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos en Judea y Samaria (en referencia a Cisjordania)".