Otegi no descarta presentar a Otxandiano como candidato a lehendakari en el pleno de investidura

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha garantizado este martes que un acuerdo entre el PNV y el PSE-EE para conformar el Gobierno Vasco no afectará a su relación con el Gobierno central y no pondrá en riesgo la gobernabilidad.

Otegi ha indicado, en una entrevista en Euskadi Irratia, que no se cumplirán los vaticinios que en la campaña electoral hicieron algunos de sus adversarios, como el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien afirmó que la izquierda abertzale exigiría los votos del PSE-EE para gobernar en Euskadi a cambio de mantener el apoyo al Ejecutivo central. "Nosotros no actuamos así", ha dicho Otegi, quien ha explicado que tras las elecciones generales el "mandato democrático" de los votantes vascos fue "que la extrema derecha no gobierne" y la coalición abertzale lo cumplirá, independientemente de lo que haga el PSE-EE en Euskadi.

De la misma manera que seguirán cumpliendo el "mandato democrático" de las elecciones generales, Otegi ha pedido al PNV y al PSE que cumplan el que han arrojado, a su juicio, los comicios del domingo, que ha dibujado una mayoría nacionalista y otra de izquierda. Ha afirmado que no han decidido si presentarán a Pello Otxandiano como candidato a lehendakari, tras lo que ha desvelado que el aspirante del PNV, Imanol Pradales, el más votado, no ha convocado a EH Bildu para hablar de la gobernabilidad, cuando sí parece que lo ha hecho ya con el "tercer partido", en alusión al PSE-EE.

Se ha referido también a la posible influencia que pudieron tener las palabras de Pello Otxandiano sobre ETA en la campaña, un asunto que, a su juicio, "cada vez influye menos". "Aquí se pregunta ¿qué es ETA? ETA es una organización desaparecida. Y que resucita en periodo electoral. ¿Quién la resucita? Los que buscan excusas", ha dicho Otegi. Ha mantenido que "esa fase es una fase ya superada" y se ha preguntado si "alguien piensa que de aquí a cuatro años alguien va a hablar de esto". "No es razonable y no va a ocurrir", ha zanjado.

Otegi ha argumentado que esta cuestión "cada vez tiene menos influencia, y los resultados están ahí", al tiempo que ha señalado que la izquierda abertzale está dispuesta a dar más pasos, pero "los demás" no. "Nosotros hemos reconocido el daño causado, hemos dicho que no tenía que haber pasado. Ellos ¿cuándo lo tienen que hacer? ¿El PSOE cuándo lo tiene que hacer?, ¿el PNV cuándo lo tiene que hacer?", ha añadido. "Vamos a una mesa, a sentarnos y a admitir todos lo que hemos hecho todos, no tenemos problema", ha concluido.