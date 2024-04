El PP, tras las palabras de Otxandiano: “A nadie le sorprende. El ejercicio de hipocresía es del PSOE”

El PP endurece el tono tras las recientes palabras de Pello Otxandiano, candidato de EH Bildu, que este jueves pidió perdón a las víctimas de ETA “si pude herirlas”, pero que se volvió a negar a calificar la banda como terrorista. Llegó a decir que ETA ha sido “una trayectoria de 60 años”. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, aseguró que “a ningún demócrata le puede sorprender que Bildu diga tal cosa”, porque “no es nada nuevo” y “son los mismos de siempre”.

Eso sí, como publicó este diario, los grandes reproches se centran en el PSOE y en Pedro Sánchez, que para el PP son, junto al PNV, los que firman “un ejercicio de hipocresía” pactando en Madrid “un día y otro también” y entregándole a la izquierda abertzale la alcaldía de Pamplona para ahora rasgarse las vestiduras: “Lo que vemos es que caretas fueras al final de la campaña. Pactan con Bildu a pesar de que no condenan el terrorismo. Se apoyaban en ellos antes de esta convocatoria electoral y lo harán cuando terminen estas elecciones. Esto es lo que hay”, zanjó la número dos del PP.

Gamarra aseguró que frente a esta situación “existe una alternativa moral a ETA y a Bildu”, afirmando que el PP es “el único partido cuyos votos servirán siempre para que Bildu no esté en las instituciones”. Y repitiendo las palabras que ya dijo ayer Alberto Núñez Feijóo volvió a instar a Pedro Sánchez a acudir a una notaría para firmar que no pactarán con la izquierda abertzale. “Por cierto, sobre esto no le hemos escuchado una sola palabra al presidente”, se quejó la secretaria general conservadora.

Como publica este diario, el PP cree que las palabras de Otxandiano no tendrán mucha afectación sobre los resultados vascos, aunque admiten que puede verse beneficiado el PNV. La realidad es que estas elecciones van exactamente de la pugna entre estos dos partidos, que se juegan la hegemonía nacionalista en Euskadi con encuestas que por primera vez dan el sorpaso de los abertzales sobre los jetzales. Otra cosa es, dicen en Génova, las consecuencias que pueda tener para el PSOE sus alianzas con Bildu en otras convocatorias, como son las europeas, donde habrá una especie de segunda vuelta de generales.

Por eso Gamarra insistió en la “hipocresía” del PSOE en España y en Euskadi, y también del propio PNV, porque ambos han apoyado a Bildu en la capital de Navarra. En el PP están convencidos de que los pactos con Bildu, que a pesar de haber tratado de buscar una imagen de mayor centralidad en esta campaña ha terminado por dar un giro de guión negándose a llamar terrorista a ETA, a quien pasan mayor factura es a los socialistas, aunque sea fuera de Euskadi.