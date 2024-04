Feijóo sitúa a González Pons al frente de la campaña europea y lo descarta como candidato

Esteban González Pons dirigirá la campaña del PP para las elecciones europeas. El vicesecretario de Institucional y persona de total confianza de Alberto Núñez Feijóo, al que asesora en todos los asuntos de política exterior y muy especialmente de todo lo relacionado con Bruselas, llevará los mandos de una campaña en la que el líder del PP se juega mucho. Ese puesto lo descarta oficialmente como cabeza de cartel, algo que ya venían anticipando en Génova. Como publicó este diario, desde hace semanas Feijóo se debate entre mantener como candidata a Dolors Montserrat o apostar por renovar el número uno en la lista.

González Pons tenía claro que volvería a Europa después de que Feijóo no lograra gobernar. De hecho, muchos dirigentes anticiparon una pugna entre el exeurodiputado y la propia Montserrat por liderar la candidatura. Pero en el entorno del líder popular aseguraban que Pons no fue tampoco candidato en 2019 y que eso no implicaba restarle responsabilidades de otro tipo. La primera será ejercer de director de campaña, lo que de facto, le habilita para tomar las grandes decisiones en los contenidos y en los actos de campaña y, sobre todo, le mantiene como principal interlocutor con el resto de miembros del PP europeo.

Tampoco está descartado que opte a otros puestos de mayor rango una vez pasen las elecciones. La candidatura y muy especialmente el número uno lleva días creando una fuerte inquietud dentro de las filas populares, por el sigilo con el que de nuevo Feijóo está preparando la lista.

La primera reunión del comité de campaña se celebra este jueves. La triple cita electoral (Euskadi el próximo domingo, Cataluña el 12 de mayo y ya las europeas de junio) obliga a los equipos del partido a solaparse y empezar a trabajar en las estrategias de forma simultánea. Las elecciones vascas siempre han sido un trámite para el PP. Las catalanas, en las que esperan crecer de forma importante, es una cita más importante para los conservadores, aun sabiendo que lo realmente importante será cómo quede la gobernabilidad en esta autonomía. En Génova, de hecho, asumen estas elecciones como una especie de 'impasse' tras el que podría volver a reconfigurarse el mapa.

En las europeas es donde realmente sienten que deben rematar la faena para consolidar la labor de oposición contra Pedro Sánchez. Feijóo ha llevado al terreno comunitario toda su batalla contra la ley de amnistía y las alianzas de Sánchez. Considera que estos comicios se juegan en clave nacional, como una especie de segunda vuelta de generales o incluso un plebiscito contra el socialista. Así lo plantearán desde el PP. Además, es una cita electoral en la que los populares también aspiran a dejar muy tocado a Vox, que previsiblemente sufrirá un revés en las vascas y también en Cataluña. Necesitan exhibir la descomposición de la ultra derecha, que crece en media Europa pero que se estanca en España.