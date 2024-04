Podemos se adelanta a Yolanda Díaz y embarca a una diputada en una misión humanitaria a Gaza

Más de dos meses después de que Yolanda Díaz anunciase un viaje a Palestina que todavía no tiene fecha, Podemos anuncia que acudirá a territorio palestino en los próximos días. La diputada nacional Martina Velarde se embarcará en la llamada Flotilla de la Libertad, que partirá este domingo 21 de abril en un viaje que prevé durar dos semanas, que podrán alargarse en caso de que Israel bloquee la entrada. La líder de los Comunes, Ada Colau, también estará en la travesía, según ha informado Catalunya en Comú.

En una rueda de prensa en la sede de Podemos, Velarde ha comparecido acompañada de Irene Montero para informar sobre la expedición. Este jueves la diputada partirá Estambul, donde realizarán un training de dos días para, entre otras cosas, adquirir nociones básicas para afrontar situaciones de riesgo ante escenarios como un asalto de las tropas israelíes, y poner rumbo a Gaza el domingo. En este anuncio, Podemos también ha criticado al Gobierno por "no hacer nada" en el conflicto, afeando así la inacción de los dos miembros de la coalición. "Es hipócrita pedir la paz y no hacer nada", ha denunciado Montero.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, lleva semanas en una pugna con el PSOE por abanderar la causa palestina, y con ese objetivo anunció el pasado 14 de febrero que se desplazaría a Palestina para denunciar la ofensiva israelí. El anuncio fue mal recibido por el Ministerio de Exteriores, que niega estar preparando ningún viaje de esas características. En las últimas semanas, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha asegurado que viajará con el apoyo del Gobierno o sin él, abriéndose así a un viaje de carácter extraoficial. Ahora Podemos se adelanta en los planes de la dirigente y anuncia un viaje relámpago de una de sus diputadas.

En rueda de prensa, Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones europeas, ha señalado que el objetivo de esta "misión de emergencia" es "denunciar y romper el asedio que el estado genocida de Israel está llevando a cabo contra Palestina, y que se desbloquee la entrada de ayuda humanitaria". La dirigente ha pedido un "alto al fuego permanente" y ha denunciado que se está "utilizando la hambruna y la enfermedad como arma de guerra".

"Se están violando todos los derechos humanos. Israel lleva décadas vulnerando los derechos humanos de los palestinos con su ocupación"; ha comenzado, antes de añadir que "desde hace seis meses está perpetrando una auténtica limpieza étnica, un genocidio, y tenemos que conseguir que este genocidio pare".

Irene Montero no ha dudado en cargar contra la comunidad internacional, la Unión Europea y, en última instancia, el Gobierno de España, por su reacción ante la ofensiva a Palestina, que ya se ha saldado con más de 35.000 vidas humanas. "Ante la inacción y la complicidad de la comunidad europea y de EEUU con los responsables de este genocidio, no podemos mirar a otro lado", ha destacado, antes de advertir que este viaje también sirve "para poner en evidencia a todos esos gobiernos que, teniendo herramientas efectivas para parar los pies a Netanyahu, no están haciendo a nada".

"ES HIPÓCRITA NO HACER NADA"

La candidata y principal activo electoral de Podemos también ha insistido en exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que tome medidas contra Israel. "Pedimos al Gobierno que deje de pedir la paz y que haga lo que tenga que hacer para poner fin al genocidio. Es hipócrita pedir la paz y no hacer nada con las herramientas que se tienen", ha advertido Montero, que ha propuesto medidas concretas, como el "aislamiento diplomático internacional y la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel", el impulso de "sanciones a Netanyahu"; "frenar la compra, y no sólo la venta, de armas con Israel", y "sumarse a la denuncia de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia".

La líder de los Comunes, Ada Colau, también ha publicado un mensaje en redes sociales anunciando que estará en la Flotilla Internacional y ha agradecido la invitación para formar parte de la expedición, "porque somos muchas las personas que no queremos continuar sintiéndonos impotentes sin hacer nada".

No es la primera vez que la Flotilla de la Libertad se dirige a Gaza para entregar ayuda humanitaria y lleva consigo a políticos de distintos países. En 2012, el diputado español de IU Ricardo Sixto ya se embarcó con esta organización y los barcos fueron retenidos por Israel. El dirigente fue detenido, trasladado a un Centro de Internamiento de Extranjeros y más tarde deportado a España. A su regreso a territorio nacional, presentó una denuncia por secuestro contra el estado israelí ante la Audiencia Nacional.