ERC y Junts siembran dudas sobre la implicación de Illa en el 'caso Koldo'

Óscar Puente se ha subido a la tribuna del Congreso para dar cuenta de la implicación de su ministerio, el de Transporte, en el 'caso Koldo'. Ha reiterado que está a la espera de una auditoría interna y que será "implacable" con la corrupción. Sin embargo, cuando ha vuelto a su asiento en la bancada del Gobierno y han ido desfilando los portavoces de las distintas formaciones, ERC y Junts han dejado de lado a Puente y casi a todos los implicados en la trama de corrupción, pero han aprovechado para sembrar dudas sobre la implicación del exministro de Sanidad y ahora candidato del PSC Salvador Illa con el 'caso Koldo'. Desde hace una semana hay una elecciones convocadas en Catalunya.

Republicanos y posconvergentes han acusado a PP y PSOE de "darse tortazos por la corrupción", de entregarse a un "combate bronco" del 'y tú más', pero ambas formaciones han usado la comparecencia de puente para atacar a Illa. "'El señor Pedro Sánchez dijo 'caiga quien caiga'. Perfecto, pero señor Sánchez piense también en quienes ahora son candidatos a las elecciones y fueron ministros durante la pandemia. Todo el mundo va a tener que explicar muchas cosas", le ha avisado el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro.

Y mucho más clara ha sido la parlamentaria de Junts Pilar Calvo que ha equiparado el presunto caso de fraude fiscal que afecta a la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso con las responsabilidades de Illa durante la pandemia: "Ambos van a tener que quitarse la mascarilla y explicar qué bolsillos se llenaron bajo sus responsabilidades políticas". Y no se ha quedado ahí. Ha denunciado el "follón" que hubo en la compra de material sanitario durante el covid para cuestionar si hubo "suficiente control desde el Ministerio de Sanidad". "Tan grave es no saberlo como consentirlo", ha insistido. Más tarde ha subrayado que hubo una "mala gestión" por parte de Illa.

"Realmente no sé qué acusación pesa sobre Salvador Illa", ha sido la simple respuesta de Puente, dado que el exministro de Sanidad no está siendo investigado por el 'caso Koldo'. No obstante, Puente lo ha achacado a la competición electoral: "Tiene mucha fuerza en Catalunya, es un gran candidato". Además, ha denunciado la "equidistancia" de los grupos entre la corrupción de populares y socialistas.

A la espera de las conclusiones

ERC y Junts no han sido los únicos que han criticado el debate contínuo entre PP y PSOE por la corrupción. Lo han hecho también el PNV, Sumar o Podemos. Y no les ha faltado razón. La diputada del PP Ester Muñóz y Puente se han intercambiado acusaciones de "indignidad" y en el choque con la parlamentaria de Vox Carina Mejías Puente la ha tildado de "fascista". Más allá de incidir durante buena parte de su intervención en el caso de la pareja de Díaz Ayuso, el ministro de Transporte ha explicado que ha solicitado una auditoría interna en su departamento para esclarecer todo lo relativo al 'caso Koldo'.

"Seré implacable con la corrupción, implementaré cuantas medidas sean precisas para reducir el riesgo de que puedan producirse situaciones de esta naturaleza", ha asegurado. Eso sí, ha dejado muy claro que no cesará a ningún miembro de su equipo hasta que no tenga pruebas de que esté involucrado en la trama: "Abrir una especie de causa general dentro de mi departamento cuando no hay ninguna persona en activo que esté siendo investigada, trasladaría a los ciudadanos una imagen de la función publica que no se corresponde con la realidad".

En este sentido, ha recalcado que "una cosa es que un grupo de personas hayan podido tener un comportamiento ilícito" y otra que "dicho comportamiento haya sido conocido o consentido por ninguna de las personas que ahora mismo ostenta responsabilidades en el ministerio".