El PP avisa de que la salida de Ábalos será un "cortafuegos débil" para Sánchez y anuncia una comisión de investigación en el Senado

El PP considera que la posible entrega del acta de diputado de José Luis Ábalos no cerrará la grave crisis que afecta estos días a Pedro Sánchez por el llamado caso Koldo, en el que se investiga una presunta trama de corrupción de venta de mascarillas en el peor momento de la pandemia de COVID. El PSOE ha pedido oficialmente este lunes a Ábalos que deje su escaño en el Congreso de los Diputados para asumir la "responsabilidad política" de haber tenido durante años en su equipo a su exasesor Koldo García, que supuestamente cobró comisiones en la compra de tapabocas en varios contratos firmados con ministerios y administraciones autonómicas.

"Es un cortafuegos débil el que pretenden imponer, es un cortafuegos que no se cree nadie. Las responsabilidades no acaban en Ábalos, empiezan en el señor Ábalos", ha declarado el portavoz del PP, Borja Sémper. El alto cargo de los populares ha añadido que su partido no se fía "en absoluto" de la comisión de investigación que el PSOE ha reclamado impulsar en el Congreso de los Diputados y por eso, ha añadido, el PP va a abrir otra en el Senado, cámara que los conservadores controlan con mayoría absoluta. Sémper ha apuntado que la confianza en el Congreso es nula porque la presidenta de la Mesa, Francina Armengol, también está "supuestamente salpicada" por la trama de corrupción. El Gobierno autonómico balear compró a la sociedad por la que intermediaba García 1,4 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros.

Los populares pedirán la comparecencia en esa comisión del Senado del presidente del Gobierno, al que consideran que estaba al tanto de esta presunta trama de corrupción, ya que, según 'El Confidencial', el abogado Ramiro Grau mandó "medida docena" de escritos a la Presidencia del Gobierno hace cuatro años denunciando un contrato millonario adjudicado a dedo a la empresa del caso Koldo por el Ministerio de Transportes, que entonces dirigía Ábalos.

El PP también querrá que pasen por la comisión de investigación de la Cámara alta Armengol y otros ministros y altos cargos socialistas que encabezaban departamentos que trataron con la compañía a la que supuestamente benefició García: Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior), Ángel Víctor Torres (ahora ministro de Política Territorial y en la época de covid, presidente de Canarias) y Salvador Illa (jefe de la oposición en Catalunya y ministro de Sanidad durante la pandemia).

Además, la formación de Alberto Núñez Feijóo está estudiando también crear comisiones de investigación en los parlamentos de las comunidades implicadas en la investigación a García, al igual que ya ha reclamado Vox.