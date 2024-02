Decenas de personas protestan contra la 'mascletà' de Almeida al grito de "pirotecnia, asesina"

Decenas de personas se han concentrado esta mañana en los alrededores de la Glorieta de San Vicente para protestar contra la 'mascletà' organizada este domingo por el Ayuntamiento de Madrid, un evento pirotécnico que por primera vez llega a la ciudad en contra de los ecologistas y animalistas por el daño que supondrá al entorno natural de la zona.

Al grito de "pirotecnia, asesina", los manifestantes portaban carteles en los que se podía leer 'no quiero petardos' o 'más empatía con el autismo de niños y adultos'. "No a la mascletà", "más sanidad y menos mascletà" y "asesinos" han sido otras de las consignas cororeadas por los concentrados.

La concejala en el Ayuntamiento por Más Madrid, Sara Ladra, ha acudido a esta concentración y ha definido la celebración como "una apuesta de barra de bar" entre el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

"Desde Más Madrid no vamos a parar aquí, no paramos hoy a la una de la tarde, todavía no hemos tenido acceso al expediente, llevamos desde el 6 de febrero solicitándolo, pero todavía el Ayuntamiento de Madrid no nos lo ha facilitado", ha denunciado.

"Van a morir un montón de aves y esto va tener un impacto terrible sobre el medio ambiente. Una bromita de 46.000 euros. Es una idea de locos", ha denunciado un activista que se ha acercado a la concentración, recordando que en esta zona viven cientos de especies de aves.

Ayer, unas 200 personas se congregaron en la Plaza Cibeles convocados por Anima Naturalis en respuesta a la 'mascletà' para protestar "sus consecuencias" sobre la fauna y flora del entorno.

La 'mascletà', un evento propio de la Comunidad Valenciana, llega al Puente de Rey con más de 300 kilos de pólvora y tendrá una duración de unos siete minutos. Además, contará con presencia fallera, con más de 50 comisiones, así como la asistencia de los alcaldes de Madrid y Valencia, José Luis Martínez-Almeida y María José Catalá.

Pirotecnia Valenciana ha preparado un espectáculo para disparar una 'mascletà' que tendrá efectos de color "muy vistosos", con "guiños" tanto a esta ciudad como a Valencia, y que jugará con distintos ritmos para que todo el público asistente pueda disfrutar de esta cita con la pólvora en Madrid Río.