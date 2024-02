El Gobierno estudia crear un macrocentro de migrantes en Lanzarote

El Gobierno central confirmó este martes que está estudiando la creación de un macrocentro de acogida de migrantes adultos en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé, y que está haciendo ya las primeras gestiones con la corporación local sobre los terrenos en los que se ubicaría esta nueva infraestructura, que ocuparía unos 12.000 metros cuadrados.

Así lo ha reconocido en el Senado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al responder a una pregunta en el pleno del senador de CC, Pedro Sanginés, quien en una nota posterior se mostró contrario a ese centro por considerar que “solo serviría para ganar tiempo y parchear la situación, sin asumir que Canarias no puede soportar sola, ni económica ni territorialmente, toda la presión por las llegadas de migrantes que vienen y seguirán viniendo a las islas”.

De hecho, la formación nacionalista en el municipio ha convocado a la ciudadanía del mismo para explicar su posición en la que participarán el propio Sanginés y el secretario de organización de CC y presidente del grupo parlamentario en la cámara regional, David Toledo, además de los concejales David Rocío, Eduardo Díaz y Corín Machín. Según CC, “la intención del Gobierno de construir este centro de grandes dimensiones no solo ha causado una gran preocupación en el municipio, sino en toda la sociedad de Lanzarote y de La Graciosa”.

Torres apenas ofreció información complementaria sobre este nuevo espacio de retención temporal de migrantes, y de hecho dio a entender que su construcción es una posibilidad, sin dar por seguro que finalmente se decida acometerla. Sí aseguró que se está en proceso de diálogo con el alcalde del municipio, el socialista Isidro Pérez, que seguía la sesión del Senado desde la tribuna de invitados, para consensuar la posible ubicación. Tras destacar que la iniciativa, en los términos planteadas, cumple con el Pacto Canario por la Migración, firmado el pasado mes de octubre por el Gobierno regional y todos los grupos parlamentarios salvo Vox, porque en él se habla de crear una red de acogida permanente y de “hacerlo junto a las administraciones locales”, el ministro aseguró que “tendremos un diálogo permanente, buscaremos el consenso máximo y, si se hace, se hará en los lugares donde se plantee porque este alcalde plantea alternativas y soluciones y otros ponen palos en la rueda”.

El senador Sanginés se había interesado por las pretensiones del Gobierno central respecto a este posible nuevo gran centro de acogida tras tener conocimiento de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, competente en la creación de este tipo de centros había preguntado, en septiembre de 2023, al Ayuntamiento de San Bartolomé por la calificación de unos terrenos ubicados en la zona de 'El Polvorín' de la localidad de Güime, una superficie de 12.000 metros cuadrados. Tras una primera respuesta negativa del Ayuntamiento de San Bartolomé porque la calificación del suelo no permitía la construcción de un centro de esas características, ya que incluso cuenta con una declaración de 'interés medioambiental', hace quince días algunos concejales habían detectado que habían comenzado a realizarse catas en esos terrenos.

Sanginés recordó que “en 2006 se abortó la construcción de un gran centro de internamiento de extranjeros de gran capacidad”, y que en 2022 el Gobierno central anunció la construcción de una red de acogida “en la que no estaba este centro”, razón por la que sorprendía, según el senador de CC que hace dos semanas hayan comenzado las catas en el mencionado municipio. “¿Han cambiado las previsiones del Gobierno”, ¿se va a cumplir con el Pacto Canario por la Migración, firmado por el PSOE, que obligaba a una coordinación con todas las administraciones de las Islas?”, preguntó Sanginés al ministro canario, a su vez actual ‘mando único’ del Gobierno central en materia migratoria como presidente de la Comisión Interministerial de Inmgración creada por el Consejo de Ministros el pasado 16 de enero.

“Entendemos la prisa que pueda tener el Gobierno de España para ampliar la capacidad de acogida de personas migrantes en el Archipiélago, pero creemos que esta medida no respondería al reto migratorio que afrontamos ni respeta el Pacto Canario por la Inmigración”, resalta el senador nacionalista tras la respuesta dada por Torres. Sanginés destaca en este sentido que esta preocupación por la posibilidad de la creación de la nueva megainstalación de acogida de migrantes “se produce cuando el Gobierno de Canarias y los responsables de los diferentes ministerios en la gestión de los flujos migratorios trabajan en la aprobación y puesta en marcha de nuevas iniciativas para aligerar la presión migratoria en las Islas”, recordando que durante el pasado mes de enero arribaron a las Islas más de 7.000 migrantes, la misma cantidad que entre enero y junio del año pasado, y el 15 % de ellos menores no acompañados.

“Nuestra respuesta va a seguir siendo la coordinación, la derivación, el trabajo conjunto con el Gobierno de Canarias y el resto de instituciones del Archipiélago” Ángel Víctor Torres - Ministro de Política Territorial

Torres aseguró que “lo que no queremos es regresar a 2020, cuando en plena pandemia 30.000 migrantes llegaron a Canarias y en aquel momento no teníamos infraestructuras para los mayores de edad por el error lamentable del Gobierno del PP de haber desmantelado las que había, creyendo que no iban a regresar migrantes, y tampoco para los menores no acompañados”, afirmó el ministro. Recordó las cerca de veinte instalaciones de acogida creadas por el actual gobierno durante las crisis migratorias desde entonces y destacó que “nuestra respuesta va a seguir siendo la coordinación, la derivación, el trabajo conjunto con el Gobierno de Canarias y el resto de instituciones del Archipiélago”.

Presiones de Vox

El senador de CC también trató de arrancar a Torres el plazo en el que el Gobierno central espera tener aprobada la reforma legal con la que se podrán derivar menores migrantes de manera obligatoria a otras comunidades autónomas. El ministro, sin embargo, se remitió al análisis que están haciendo los servicios jurídicos del Estado respecto a las propuestas elaboradas al respecto por el Gobierno de Canarias. “El Gobierno va a cumplir el acuerdo con CC sobre la reforma legal para el reparto obligatorio de menores”, insistió Torres, quien, por otro lado, recordó que independientemente de la fórmula que se acuerde, la del real decreto ley o la de posibles reformas de leyes ahora en vigor, quienes tendrán la última palabra serán el Congreso y el Senado.

Torres aprovechó esa referencia al obligado paso por las Cortes de cualquiera de las dos fórmulas para poner en duda la verdadera disposición de algunas comunidades autónomas a aceptar menores migrantes, dando a entender que Vox presionará al PP para que no apoyen esas reformas en el Congreso y en el Senado. “Sea con una fórmula u otra, esas reformas tendrán que ser votadas por los diputados y los senadores y permítame que tenga dudas de que se acepten porque hay comunidades que gobierna el PP con Vox que no quieren migrantes en sus territorios”.