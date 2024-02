El comisario jubilado José Manuel Villarejo se comprometió el 13 de noviembre de 2012, en plena gestación de la investigación parapolicial conocida como "operación Cataluña" contra políticos de esta Comunidad, a adelantar 30.000 euros que después le debían ser abonados con fondos reservados para "hundir a esta gente", en alusión a expresidente catalán Jordi Pujol Soley y sus hijos. Así consta en una grabación de una conversación teléfonica, en poder de El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, en la que el polémico mando policial da cuenta al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez del resultado de las dos primeras reuniones que ya había mantenido el 10 de noviembre de 2012 con el empresario Javier de la Rosa, quien había facilitado información sobre la fortuna oculta de la familia del expresident.

"El viejo con los niños, este De la Rosa me ha dicho dónde tiene una fundación, de unos 150 millones de euros. Es en el Banco Lombard de Ginebra; la oficina principal me ha dicho que estaba en la 'Rue de la Corraterie' número 11. Yo he contactado entonces con el banquero, ese amiguete, y el banquero me dice: yo te puedo conseguir para mañana los impresos del estado de cuentas de esa fundación; este tipo me va a pedir pelas, ¿cuánto te va a pedir el banquero amigo suyo? Calcula que unos 30.000 euros o algo sí", asevera el comisario al número dos de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

Villarejo destaca después que su informante acepta aportarle los datos bancarios de los Pujol, pero que establece "una condición": "Como el cliente no son el padre y los hijos, sino una fundación, va a tapar el nombre de la fundación, pero va a mantener que los beneficiarios últimos son ellos", dice el comisario, que prosigue: "Yo ya le he dicho que sí, y yo le adelanto los 30.000 si me trae el impreso y me lo mandan mañana, creo que vale la pena, porque eso es mortal".

"Estamos un poco tiesos"

Sin embargo, el secretario de Estado pone pegas para poder entregar en ese momento al comisario dinero de los fondos reservados para la operación que propone, al que le dice de forma literal: "Pero es que estamos un poco tiesos". Esta respuesta no arredró al alto mando policial, que se ofreció a ir por delante, también en la financiación, de la operación parapolicial: "Ya me lo pagaréis, pero 30.000 euros por hundir a esta gente, ya me contarás; tú no te preocupes, yo lo adelanto y ya hablaremos, no pasa nada, eso no es un tema grave para mí en estos momentos".

"Ya me lo pagaréis, pero 30.000 euros por hundir a esta gente, ya me contarás; tú no te preocupes, yo lo adelanto y ya hablaremos" José Manuel Villarejo - Comisario jubilado

En el mismo audio de 13 de noviembre de 2012, el comisario informa a su superior de que se había reunido de forma reciente con el empresario "Javier de la Rosa, mucho rato, por la mañana, por la tarde [...]". "Y el tipo este me pide el oro el moro, y me dice que yo puedo hundir... porque este verano he venido reuniéndome con el viejo, y ha empezado pidiendo 20 kilos por el tema, y al final le he ido bajando, bajando y lo que tiene es un apretón de deudas, que se puede hablar con los deudores; yo ya he hablado con uno que conozco, y al final con 250.000 euros, si nos da, nos puede dar gloria bendita; pero le he dicho que me dé dos muestras", dice Villarejo a Francisco Martínez.

En un plan de trabajo que Villarejo escribe en sus agendas con fecha de 3 de diciembre de 2012, este mando policial considera “urgente preparar al menos 150 para abono”. Y considera necesario que se cite a De la Rosa el "martes-miércoles" para "abundar en detalles y aportar informes ya presentados en otros sumarios”.

"Cospe', apoyo a tope en todo"

La declaración policial de De la Rosa se produjo el miércoles 5 de diciembre de 2012. Y ese mismo día Villarejo escribió en su agenda el nombre del jefe de gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz: “Llamó porque ‘tiene las entradas”. Un día después “Cospe” le mostró “apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Ortiz con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. Un renglón más abajo el comisario redacta: “Javier de la Rosa: dispuesto a llegar hasta el final. Entrega 150 en AVE. Muy contento por cumplir”.

A lo largo de sus diarios, Villarejo anota en varias ocasiones que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se habría hecho cargo de una deuda. En concreto, este diario ya informó de que el ex mando policial escribió el 12 de junio de 2014 que la expresidenta castellanomanchega le había propuesto utilizar la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), de capital público, para sufragar un “pago pendiente” de 100.000 euros.

Pero no es hasta el 16 de septiembre de 2014 cuando, siempre según las agendas, Villarejo obtiene del jefe de gabinete de Cospedal en el Gobierno de Toledo, José Luis Ortiz, el número de teléfono de un responsable de la empresa pública Enresa. En otra grabación, de 22 de agosto de 2014, incluida en el sumario y cuyo contenido ha transcrito de forma parcial la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en un informe, Villarejo informa de nuevo a Martínez de que había hablado "el otro día con [Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal] y me ha prometido María Dolores que me iba a pagar en septiembre, que todavía no me han pagado". La ex secretaria general del PP y su cónyuge, que no están imputados en ningún procedimiento en la Audiencia Nacional relacionado con estos hechos, siempre han negado haber ordenado o realizado cualquier pago.

Contra el juez del caso Palau

Asimismo, desde hace unos días la Fiscalía de Cataluña investiga si el ex fiscal jefe de Cataluña Martín Rodríguez Sol fue espiado por el clan de Villarejo, pues estos tenían sospechas de que tenía afinidades con Unió Democràtica de Catalunya, según información publicada por eldiario.es y La Vanguardia. Este periódico ha informado de que hay más pruebas del marcaje al que tenía sometidos a otros fiscales y jueces, en un intento de salvaguardar sus operaciones ilegales en Cataluña. Villarejo inició en 2014 una persecución contra fiscales que estaban investigando en Cataluña y Andorra, pero también contra el juez que instruyó el caso Palau, Josep Maria Pijuan, al considerar que pretendían "boicotear" su investigación parapolicial contra políticos catalanes como Jordi Pujol Soley.

En una entrevista concedida a RAC1, Francisco Martínez negó ser el cerebro de la 'operación Cataluña' pero ha reconocido que desde el Ministerio del Interior se investigó al independentismo catalán. "Yo no lo era -cerebro- y niego la mayor. 'Operación Cataluña' es un término muy desafortunado, generado de forma mediática, los que estábamos en el Ministerio del Interior no tuvimos suficiente habilidad para desmentirlo en su momento", dijo Martínez.