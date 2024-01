ERC no ha querido mantener la incógnita hasta el último minuto y este lunes ya ha confirmado que votará a favor de los tres decretos del Gobierno que se someterán a votación este miércoles en el Congreso. "Hemos decidido dar nuestro voto favorable", ha comunicado la portavoz del partido, Raquel Sans, tras la reunión de la dirección. La decisión de los republicanos contrasta con la de Junts, que se mantiene en el no y que complica su aprobación definitiva.

El partido de Oriol Junqueras justifica su voto a favor argumentando que los decretos aportan mejoras en ámbitos como las pensiones, los convenios laborales, la justicia y las prestaciones a la maternidad -por citar algunos ejemplos-, por lo que no ven motivos para oponerse. El sí republicano, sin embargo, no garantiza la aprobación de las normas, ya que también son imprescindibles los votos de Junts y Podemos, que no garantizan su apoyo.

Uno de los argumentos que da Junts para oponerse a los decretos es que uno de ellos, el relativo a las cuestiones judiciales, perjudicará la aplicación de la amnistía. ERC, sin embargo, niega la mayor. Los republicanos sostienen que no solo no perjudicará la exoneración de las causas del 'procés', sino que dará "mayor seguridad jurídica" para que, una vez se apruebe la ley, se pueda aplicar con menor margen para los subterfugios.

El motivo de la discordia

¿Quién tiene razón? El artículo de la discordia es el 43 bis del decreto sobre justicia, que recoge que un tribunal puede dejar en suspense la aplicación de una ley en un asunto concreto si plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Es decir, un juez podría dejar en suspense la aplicación de la amnistía en un caso concreto para realizar una consulta a la justicia europea sobre cómo debe actuar.

Para Junts, es una treta para retrasar la amnistía y para poner trabas, por ejemplo, al regreso de Carles Puigdemont desde Bélgica. ERC, en cambio, lo ve diferente. Recuerda que, antes del decreto, los jueces españoles ya podían hacer estas consultas prejudiciales -las causas del 'procés' están plagas de ejemplos- y que lo único que hace el decreto es regular esta figura e incorporarla definitivamente al ordenamiento jurídico español.

En definitiva, Esquerra Republicana no niega que la cuestión prejudicial pueda retrasar algunos pronunciamientos respecto a la amnistía, pero creen que, si el motivo es para consultar a Europa, eso dará mayor seguridad al procedimiento. Además, recuerdan que los tribunales españoles tienen otros mecanismos de dilación para retrasar la amnistía, como por ejemplo elevar la cuestión al Tribunal Constitucional (TC).

Los presupuestos catalanes

Al margen de la aprobación de los tres decretos, ERC tiene otro frente abierto en Catalunya que es conseguir los votos para aprobar los presupuestos de la Generalitat de este 2024. Sans ha vuelto a hacer un llamamiento a la "responsabilidad" de Junts, el PSC, los comuns y la CUP para que den sus votos en el Parlament para que las nuevas cuentas sean una realidad.

Por ahora, ninguno de los cuatro partidos garantiza sus votos. Para tratar de convencerlos, ERC esgrime que los presupuestos serán expansivos -habrá más recursos que en el 2023- por lo que, si nadie de la oposición los aprueba, habrá menos capacidad para hacer frente a problemas severos como el de la sequía o los malos resultados que arrojó el informe PISA sobre el sistema de educación en Catalunya.