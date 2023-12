El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este sábado al PP de encasillarse en una oposición "siempre destructiva y nunca constructiva" y ha emplazado nuevamente a los populares "a que no tengan miedo" a dialogar con el Gobierno en una comisión de trabajo.

Bolaños lo ha dicho antes de participar en Madrid en el acto de homenaje al fundador del PSOE y de la Unión General de Trabajadores, Pablo Iglesias Posse, en el 98 aniversario de su fallecimiento.

"Les emplazamos -al PP- a que se sienten en esa mesa con nosotros, a que hablemos de los problemas de los ciudadanos, a que no tengan miedo a pactar, a que no tengan miedo a hablar con el diferente, con el Partido Socialista. Tenemos muchas cosas que podemos hacer juntos", ha sostenido el ministro.

De esta forma, ha reiterado que el Ejecutivo mantiene este ofrecimiento, a la espera de que se celebre el encuentro con Alberto Núñez Feijóo anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, en el que le planteará la creación de una comisión de trabajo que aborde tres temas de Estado fundamentales: la financiación autonómica, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Sobre la renovación del CGPJ, Bolaños ha opinado que "es cada día más evidente" que al PP "no le importa no cumplir la Constitución, no le importa desprestigiar la Justicia y no le importa que el servicio público de la Justicia esté cada vez más deteriorado".

Ha reafirmado su compromiso como ministro para que "se cumpla la Constitución" y para que los jueces, magistrados y profesionales de la Justicia "puedan trabajar con medios adecuados" y "sin ninguna injerencia", ha asegurado.

Por ello, ha insistido Bolaños, en que el Gobierno está dispuesto a hablar con el PP y ha reiterado que emplaza a los populares a que hagan "una oposición constructiva" que permita alcanzar acuerdos "en beneficio de los ciudadanos" ya que, ha ironizado, aún queda 4 años de legislatura que "se les van a hacer larguísimos".

Sobre la figura de Pablo Iglesias, fundador del PSOE, ha destacado que inspira a los socialistas "en cada rincón" de España y al actual gobierno de coalición los valores de "solidaridad, justicia y libertad" porque "todas las personas, por muy humildes, por muy pobres que sean, tengan derecho a una vida digna".