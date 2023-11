El PSOE cede dos comisiones del Congreso a ERC y otra a Junts

Nuevo guiño del PSOE a ERC y Junts. Los socialistas han pactado con las dos formaciones independentistas cederles la presidencia de varias comisiones del Congreso. Los republicanos catalanes ostentarán dos, la de Industria -como ya adelantó El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica- y la de Juventud e Infancia, mientras que los posconvergentes estarán al frente de la comisión no legislativa sobre Seguridad Vial, según distintas fuentes parlamentarias. Durante el próximo lunes y martes la Cámara Baja constituirá todas las comisiones y será entonces cuando ambas formaciones deberán elegir quién preside cada comisión.

Tras sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez hace dos semanas, el Congreso de los Diputados estará a pleno rendimiento a partir del próximo lunes. El primer paso será poner en marcha las comisiones, donde se produce el verdadero trabajo parlamentario. En total hay más de una treintena de comisiones, aunque solo 23 de ellas -22 que corresponde a los distintos ministerios y una para reformas constitucionales- tienen carácter legislativo. ERC ocupará dos de estas, la de Industria y la de Juventud e Infancia.

Los republicanos catalanes ya ocuparon la presidencia de la comisión de Industria en la pasada legislatura, con Joan Capdevila al frente. Desde principios de octubre, ERC ya tenía apalabrado con el PSOE mantener el control de este órgano. A esto se ha añadido la comisión de Juventud e Infancia, de nueva creación después de que se desgajara este departamento del Ministerio de Derechos Sociales para que lo ocupara la dirigente de IU Sira Rego.

Más allá del beneficio económico que reporta al diputado que sea elegido presidente -un sueldo extra de 1.500 euros mensuales-, es la Mesa de la comisión quien organiza los debates de las distintas leyes que pasan por la comisión, acelerando o retrasando su tramitación, algo de vital importancia con la actual aritmética parlamentaria del Congreso.

Gesto a Puigdemont

Por su parte, los posconvergentes estarán al mano de la Comisión de Seguridad Vial. Se trata de un gesto menos suculento, ya que este órgano no tiene capacidad legislativa, como sí ocurre con las dos cedidas a ERC. Durante la anterior legislatura, esta comisión se centró en el control a los miembros del Gobierno y en la aprobación de proposiciones no de ley, que no tienen carácter legislativo. No obstante, se trata de un paso más en la relación con Junts en un momento en el que el expresident Carles Puigdemont ha avisado de que podrían votar con el PP "si no hay avances suficientes".

Más allá de los acuerdos que ha cerrado Sánchez con ambas formaciones sobre la ley de amnistía o la condonación de la deuda a Cataluña, esta cesión se suma a otras más concretas de carácter parlamentario. En agosto, el PSOE logró atar los votos de ERC y Junts para hacer a Francina Armengol presidenta de la Cámara Baja al ceder varios diputados para que ambos partidos lograran tener grupo propio en el Congreso, dado que no alcanzaban los requisitos exigidos.