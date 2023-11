El PSOE teme que la fragmentación del voto progresista en las elecciones gallegas eche por tierra las posibilidades de un cambio de Gobierno en Galicia en las próximas elecciones. Los comicios, todavía sin convocar, pero que en la oposición esperan para el mes de marzo, son para los socialistas gallegos "nuestra única oportunidad" para alcanzar la Xunta. Consideran que los populares están en una posición de debilidad con un candidato, Alfonso Rueda, con un menor grado de conocimiento y aprobación que su antecesor, Alberto Núñez Feijóo. Una ventana de oportunidad que se estrecharía porque "ir con tres o cuatro candidaturas es perder la opción de cambio en Galicia, es casi un hecho".

Al PSdG y BNG, en estas elecciones se añadirían las candidaturas de Sumar y Podemos (los morados concurrieron en 2019 y no obtuvieron representación). De ahí que se planteen ofrecer fórmulas de coalición a Sumar, según ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado este diario. En el partido de Yolanda Díaz han mostrado su rechazo antes de recibir una propuesta formal. En estos momentos están en conversaciones con otras fuerzas, como Anova, para concurrir juntos, además de intentar hacer lo propio con Podemos.

Desde Ferraz dan total autonomía al PSdG para explorar escenarios que no dividan el voto en las gallegas. "Lo que sea, lo hará el PSdG", explican fuentes de la dirección para añadir que, por el momento, "no ha habido ningún contacto con Sumar para esto". Otras fuentes del partido añaden que el PSdG no ha tomado ninguna decisión y no ha tenido ningún contacto al respecto. Eso sí, remarcan que, en cualquier caso, deberá ser una decisión que se tome desde el partido en Galicia y "no de la dirección federal".

La dirección estatal, eso sí, no ve con malos ojos la posibilidad de una coalición o algún tipo de integración para evitar la competición, sobre todo en las provincias de Ourense y Lugo. "Es normal el entendimiento entre fuerzas progresistas", consideran en Ferraz.

Tampoco en el PSdG se cierran. "No sería nada desdeñable", indican desde el entorno del secretario general, Valentín González Formoso, aunque asegurando que ni se ha producido un diálogo con otras fuerzas ni menos la decisión de explorar listas conjuntas. Insisten también en la "oportunidad de cambio en Galicia" y en ese contexto, "cualquier tipo de opciones u acuerdos con otras fuerzas de cambio no serían rechazables".

En la dirección federal remarcan que "por primera vez hay allí una oportunidad real de cambio, liderado por el PSdG", cuyo candidato José Ramón Gómez Besteiro genera un alto consenso en la federación. Tanto es así, que fue el único que obtuvo los avales para las primarias y fue proclamado candidato sin competición.

Rechazo de Sumar

La excepcionalidad con la que enfocan estos comicios hace que los socialistas vayan con todo y asuman la no menos excepcionalidad posibilidad de hacerlo en coalición. Besteiro es para Ferraz el candidato idóneo para acabar con la mayoría absoluta que los populares mantienen en este territorio desde 2009. De producirse un vuelco, para el que los socialistas necesitarán al BNG, que ahora lidera la oposición, y evitar la fragmentación del voto con Sumar, el liderazgo de Feijóo sufriría otro revés en las urnas.

La decisión final recaerá por tanto en la dirección que lidera Formoso. "Espero que se haga lo que más beneficie", trasladan fuentes del partido en Madrid conscientes de las resistencias que pueda haber a su izquierda. De hecho, la portavoz de Sumar en el Congreso, la gallega Marta Lois, ha asegurado en una entrevista esta mañana en RNE que "no hay ningún tipo de acuerdo para concurrir con el PSOE en Galicia". Sumar, ha concluido, "es una fuerza política que va a presentarse con una agenda propia".

"Todo el mundo sabe que las fuerzas como el BNG o el PSOE en Galicia no son suficientes. Se necesita un Sumar fuerte para ese cambio, para un gobierno progresista y ahí va a estar", tanto en la comunidad gallega como en Euskadi, ha recalcado en dicha entrevista, recogida por Europa Press.