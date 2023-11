Alberto Núñez Feijóo ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ir a Israel a "sembrar la discordia" al señalar que la solución duradera al conflicto entre Israel y Palestina pasa por el reconocimiento de los dos Estados. El líder del PP ha denunciado que ese planteamiento supone "apartarse de la mayoría de los países de la Unión Europea y de la OTAN" y que solo se puede explicar como un pago ante las exigencias de Sumar para manter a Sánchez "unos meses más" en la Moncloa.

"Todos compartimos que Israel tiene derecho a su legítima defensa, a trabajar para desmontar el terrorismo que, sin duda, también afecta a Occidente. Todos compartimos que los conflictos bélicos han de hacerse de acuerdo con el derecho internacion y el derecho humanitario y todos compartidos que el pueblo palestino tiene derecho a vivir en paz y en prosperidad", ha sentenciado Feijóo en la clausura del XVII Congreso del PP de La Rioja.

Sin embargo, acto seguido ha tildado de "error" la actitud de Sánchez, "tanto en el momento, como en el lugar, como en las formas, como en el contenido". Feijóo ha señalado que la diplomacia no es "viajar a un país que está en guerra para sembrar la discordia" y que tampoco lo es viajar como presidente de turno de la UE para "apartarse de la mayoría de los países de la UE" y "blanquear una propuesta unilateral", en referencia a la solución de los dos Estados. Feijóo ha evitado mencionar que Sánchez viajó con el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, que le sucederá al frente de la presidencia de la UE y que mantuvo la misma posición que el jefe del Ejecutivo español.

Feijóo ha afirmado que la defensa de Sánchez de esa solución se debe "simplemente" a que se lo "exigen los socios minoritarios" que le han hecho presidente del Gobierno, en referencia a Sumar. "Ha ido a Oriente Medio sin hablar con nadie, rompiendo la mayoría de la Unión Europea y de la OTAN simplemente para mantenerse en el Gobierno unos meses más", ha aseverado.

Los dos ministros

En un momento, el líder de los conservadores ha sembrado la duda sobre si Sánchez condena o no el terrorismo de Hamás, como le ha acusado Israel. "Todos los democratas debemos de condenar el terrorismo de Hamás", ha dicho, aunque tras vacilar unos segundos ha matizado que se refería a dos ministros. Aunque no ha dicho sus nombres, se refería a los recién elegidos ministros de Sumar Ernest Urtasun (Cultura) y Sira Rego (Juventud e Infancia) porque no respaldaron en el Parlamento Europeo una iniciativa que condenaba a Hamás al no incluir una petición de alto el fundo.