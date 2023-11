El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha retirado este viernes en el pleno municipal la palabra al concejal de Vox Liberto Senderos por entender que incurría en una actuación homófoba, después de que el edil asegurara que los datos de abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia católica “están manipulados” y que tanto políticos como educadores y homosexuales son colectivos que registran tantos o más abusos a menores que los religiosos sin que los medios de comunicación lo reflejen.

“Ustedes saben perfectamente que los datos de pederastia en la Iglesia están manipulados y que los protocolos que la Iglesia aplica son más duros con los abusadores mientras colectivos como políticos, educadores u homosexuales tienen porcentajes reales por lo menos iguales si no mayores y no son portada de los medios de comunicación”, ha afirmado Senderos en su intervención en el debate sobre una declaración institucional sobre los derechos de los niños presentada por ERC.

La advertencia

“Le pido que rectifique las palabras”, ha replicado Collboni visiblemente alarmado por las palabras de Senderos, que ha rechazado haber atribuido los abusos al colectivo homosexual: Senderos ha contestado sorprendido y con una especie de trabalenguas sin mucho sentido: “No, no, señor alcalde, no he hecho eso en ningún momento. Yo he hablado de colectivo. Lo que he dicho está grabado. Lo que está dicho, está dicho, yo no he dicho nada que no haya tenido que haber dicho”. Y ante esta respuesta, el alcalde no ha dudado: “Pues le retiro la palabra”.

El incidente se ha producido en la última iniciativa que se debatía en el pleno, y ha sido el primero que se registra entre Collboni y el grupo de extrema derecha, con el que el socialista ya advirtió de entrada que no tenía intención de mantener relaciones normalizadas más allá de la mínima cortesía exigible.