Guardiola niega que el acuerdo de Gobierno en Extremadura con Vox incluya un pin parental

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha negado este jueves en el pleno de la Asamblea que el acuerdo de gobernabilidad con Vox incluya un pin parental, como así se lo ha echado en cara la portavoz del grupo parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. "Queremos una Extremadura feminista que combata palmo a palmo y sin descanso la violencia machista en cualquiera de sus formas", ha manifestado la jefa del Ejecutivo regional, que por primera vez ha respondido a las preguntas de la oposición.

En su intervención, De Miguel ha recordado que la semana pasada Extremadura "vivió dos casos de violencia sexual hacia menores que nos pusieron los pelos de punta a muchas", en alusión a los 'desnudos' de niñas con el uso de Inteligencia Artificial en Almendralejo y a la denuncia de acoso a una menor en un colegio de Montijo. Ante estos casos: "¿Van a poner en marcha el veto parental que venía recogido en el punto 32 de su acuerdo de Gobierno con Vox y que daría al traste con la necesidad de educar a las futuras generaciones en valores que permitan una sana convivencia sin violencias machistas?"

"Usted tenía muy fácil preguntarle a su partido en Montehermoso si tiene alguna duda sobre los pactos con Vox", le ha repondido Guardiola. "Se refiere a no sé qué pin parental que, desde luego, en nuestro acuerdo de gobernabilidad no aparece. Lo que busca es atacar a este Gobierno y lo que debería de hacer es pensar qué iniciativa traer a esta cámara para combatir la violencia machista en menores", ha señalado. "Lo sucedido en Almendralejo y Montijo me parece repugnante y la Junta de Extremadura va a estar siempre al lado de las víctimas y de sus familias", ha asegurado.

En concreto, cabe destacar que el punto 32 del acuerdo de gobierno PP-Vox dice lo siguiente: "Garantizaremos la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura y fomentaremos la igualdad de oportunidades asegurando la libre elección de centro en todas las etapas educativas, así como el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones".

"Yo no frivolizo en absoluto, usted puede disfrazarlo de lo que quiera, pero todos sabemos lo que significa el punto 32 y es un veto parental de libro. La necesidad de la educación sexual desde edades tempranas es de vital importancia en nuestros tiempos, donde la pornografía está irrumpiendo con mucha fuerza entre los menores", ha manifestado De Miguel en su segunda intervención. "Es tan fácil como que usted diga que va a poner en marcha la educación afectivo sexual en las aulas desde los tres años", le ha planteado a Guardiola.

Por su parte, la presidenta extremeña ha destacado que "los ciudadanos extremeños no tienen miedo a este gobierno porque lo único que hacemos es trabajar por el interés general de esta tierra y eso se ve perfectamente". "Por supuesto que este gobierno garantiza una educación sexual sana y respetuosa", ha afirmado Guardiola. En este sentido, ha enumerado algunas de las medidas anunciadas como un foro permanente de formación en delitos contra la violencia sexual, formar a los profesionales que trabajen atendiendo a las víctimas y un congreso de violencia sexual.