Apenas unas horas después de ser expulsado del pleno municipal de Madrid por acercarse al escaño del alcalde José Luis Martínez Almeida y tocarle la cara, Daniel Viondi ha anunciado que en las próximas horas "dejará su acta de concejal". El también ex diputado nacional y autonómico ha comunicado la noticia a través de su cuenta de twitter poco después de una conversión con el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato.

Solo una hora después de lo ocurrido en el pleno de Ayuntamiento de Madrid, Lobato ha hecho público que ha exigido el acta de concejal al protagonista de las palmaditas en la cara al alcalde. También a través de twitter, el secretario general de los socialistas madrileños ha vuelto a reiterar las disculpas en nombre de su partido. "El PSOE de Madrid es respeto y educación siempre. Fuera de eso no se construye ni se avanza nada", reza su mensaje. Y en el mismo revelaba que "se tomarán las decisiones correspondientes" en el partido ante lo sucedido. "Somos responsables del buen ejemplo que debemos dar, por tanto, se le ha pedido que entregue el acta de concejal, y en el partido se tomarán las decisiones correspondientes".

He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal.



He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal pero no ha sido posible. — Dani Viondi (@Viondi) 28 de septiembre de 2023

Una vez hecho público, a Viondi le quedaba rebelarse o aceptar lo que estaba pidiendo su partido. El concejal socialsita se encontraba en la tribuna del pleno municipal defendiendo la proposición de su grupo para ponerle el nombre de Jenni Hermoso a un centro deportivo madrileño y al finalizar se ha desplazado al lugar que ocupa José Luis Martínez Almeida para entregarle un documento relacionado con las declaraciones de la futbolista. En ese momento es cuando le ha dado estas palmadas. El alcalde se ha levantado molesto y ha pedido la palabra. Viondi ha vuelto a su escaño justo al otro lado y desde allí ha seguido hablando en alto sin micrófono, lo que ha provocado que el presidente del Pleno le haya llamado al orden hasta en tres ocasiones. A la tercera, ha sido expulsado y Viondi ha cogido sus cosas y se ha marchado fuera.

Los otros dos partidos de la oposición, Más Madrid y Vox, han censurado lo ocurrido en las intervenciones siguientes en el pleno y cuando le ha tocado el turno a la socialista Reyes Maroto, ha pedido disculpas en nombre de su formación. Casi al mismo tiempo, Viondi hacía lo mismo a través de twitter, pero la polémica ya había alcanzado envergadura suficiente como para que unas simples disculpas no fueran la solución.

El propio alcalde ha exigido su expulsión al Partido Socialista. Primero ha relatado los hechos, explicando lo que desde la tribuna de invitados no se escuchaba bien. Ha señalado que tras propinarle "tres cachetes", Viondi le ha lanzado en "tono amenazante" un "te estás equivocando" que Almeida ha censurado inmediatamente. "La violencia verbal y física es inadmisible", ha dicho ante los medios al tiempo que ha exigido a Maroto que pida a Viondi su acta de concejal para expulsarle del Pleno: "Si no lo admite, pido que le expulse del grupo municipal y pase a ser concejal no adscrito". El alcalde apuntaba que el PSOE "no puede amparar amenazas e intimidaciones" ni la actitud "chulesca y matonil" de este concejal socialista, y poco después llegaba la respuesta desde la sede de Buen Suceso, donde se encuentra el cuartel general de Lobato.