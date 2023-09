El momento crítico que enfrenta el multilateralismo está quedando expuesto esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde se evidencian las fracturas crecientes no solo entre Occidente y Oriente sino también entre Norte y Sur. Esas brechas se ven respecto a la guerra de Ucrania pero también como en cuestiones como la lucha contra la emergencia climática, la arquitectura financiera global que se urge a reformar o o la Agenda 2030, necesitada de ser reencauzada ante la amenaza de que descarrilen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese contexto el presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, ha querido definir su participación en el cónclave como una muestra del “absoluto compromiso de la sociedad española y su gobierno con el multilateralismo”.

”España está siendo reconocida como un actor protagonista de todos estos debates frente a otros países y otras opciones políticas que ven con recelo todo lo que representa el multilateralismo”, ha asegurado Sánchez en una rueda de prensa en horas antes de ofrecer su discurso ante la Asamblea, con el que cierra los tres días de su agenda en Nueva York. “Vivimos un momento en el que el mundo se debate entre unas fuerzas que pretenden la involución y otras que pretendemos avanzar, asumiendo la responsabilidad de abrazar los cambios y de mirar al futuro con ambición, con optimismo, como es el caso del conjunto de la sociedad española”, ha asegurado también, señalando además que esa apuesta por el multilateralismo se hace “por interés, (...) por convicción (...) y con solidaridad”.

El socialista ha defendido de nuevo el marco de la ONU como “el mejor para abordar posiciones conjuntas ante desafíos globales que no obedecen a ninguna frontera, que nos afectan a todos y a los que se enfrenta el conjunto de la comunidad internacional”.

Ucrania

Este miércoles, antes de su discurso ante la Asamblea, Sánchez iba a participar también en la reunión que el Consejo de Seguridad dedicaba a Ucrania. Y el presidente en funciones anunciaba su intención de reiterar su mensaje de que “España sigue apoyando a Ucrania, con total determinación” y de “condena a la guerra”, así como el “apoyo a la búsqueda de una paz justa y duradera, que sea respetuosa con los principios de la Carta de Naciones Unidas, incluidos, lógicamente, la soberanía nacional y la integridad territorial”. Sánchez también anunciaba que haría un llamamiento a Rusia “para que retome de inmediato la iniciativa de Grano del Mar Negro, a fin de que se pueda reanudar de manera definitiva el tránsito seguro de alimentos y evitar un agravamiento de la inseguridad alimentaria”.

Sánchez ha asegurado a los periodistas que se trata de una “invasión con tintes absolutamente imperialistas”. Ha vuelto a insistir en que “no se puede ser equidistante”. Aunque ha reconocido que “evidentemente no se ven síntomas de un pronto cese y retirada de las tropas rusas de Ucrania”, ha apostado de nuevo por que Ucrania lidere desde los contenidos y desde su propuesta los inicios de conversaciones en favor de la paz,. Y ha dejado un mensaje para Rusia: “las sanciones, su aislamiento, el apoyo en todos los ámbitos a Ucrania, va a seguir hasta que el último soldado ruso abandone un país que no es el suyo”.

Compromisos y propuestas “innovadoras”

El lunes, en la primera jornada de una reunión de dos días dedicada a abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sánchez mostró su “total y rotundo compromiso con la agenda 2030 y con esos objetivos precisamente ahora que los progresos de la agenda 2030 se están viendo lastrados como consecuencia de múltiples crisis”, de la pandemia a la guerra de Ucrania o la emergencia climática. Anunció el aumento de la contribución española al Fondo Conjunto para los ODS para llegar a los 120 millones de euros, y también el apoyo al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola con 20 millones de euros en los próximos tres años, además de plantear la candidatura de España para acoger la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que se va a celebrar en el año 2025.

El martes, estuvo al frente de una reunión que España había organizado junto al presidente del Consejo Europeo para abordar la reforma de la arquitectura financiera para “abordar desafíos vinculados con la emergencia climática y la desigualdad”. “Hay consenso en la comunidad internacional acerca de la necesidad de movilizar, de multiplicar exponencialmente los recursos financieros”, ha asegurado Sánchez ante la prensa, asegurando que en la reunión permitió debatir “propuestas innovadoras”.

Este miércoles, mientras, Sánchez ha sido uno de los líderes que ha participado en una cumbre sobre Ambición Climática donde António Guterres, el secretario general de la ONU, solo había invitado a los actores en esa lucha que están haciendo los compromisos más ambiciosos y tangibles. Allí Sánchez ha reiterado su “convencimiento de que es necesario redoblar los esfuerzos para mitigar y adaptarnos a la emergencia climática”.

Sánchez ha presentado los nuevos objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de generación de renovables y de eficiencia energética para el año 2030 que están reflejados en la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima presentado hace ya unos meses. Asimismo, el presidente en funciones ha destacado que España se ha sumado al compromiso de triplicar la capacidad instalada de energías renovables y duplicar los esfuerzos en materia de eficiencia energética hasta el año 2030.

“La Ambición Climática ha de venir acompañada, lógicamente, de una mayor movilización de recursos financieros, y en coherencia hemos anunciado nuevos compromisos también de España en distintos foros multilaterales incluyendo el Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación y otros instrumentos para facilitar la justicia climática”, ha explicado luego ante la prensa Sánchez, que también ha firmado este miércoles en la ONU el Tratado sobre la Biodiversidad en Altamar.

Un socio internacional "responsable y fiable"

“En resumen, creo que España ha demostrado, una vez más, su compromiso con la paz, con el modelo de desarrollo sostenible, con la mitigación y la adaptación al cambio climático, con el multilateralismo, que es, en definitiva, lo que demanda la mayoría de la sociedad española y que representa, además, la mayor parte de los valores y principios de nuestra sociedad”, ha dicho Sánchez, que en la ONU ha mostrado también su voluntad de participar de forma activa en el grupo de alto nivel que Guterres ha anunciado que formará para asesorar a la ONU sobre la regulación y la arquitectura de la inteligencia artificial.

“Hemos defendido en un contexto internacional extraordinariamente complejo el papel de España como un socio internacional responsable, fiable, comprometido con el multilateralismo, con la cooperación internacional, con la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos globales a los que se enfrenta la comunidad internacional”, ha asegurado.