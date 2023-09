Un abogado de la Generalitat pide abstenerse de declarar en el juicio de la Gürtel

Un abogado de la Generalitat Valenciana ha pedido abstenerse de declarar como testigo-perito en el juicio de la trama Gürtel al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps y tres exconsellers, entre otros, que se retoma hoy en la Audiencia Nacional tras dos meses de parentesis. El letrado está citado a declarar la próxima semana como testigo-perito junto al representante de la IGAE (Intervención general de la Administración del Estado). Ambos profesionales deben ratificar los informes elaborados por ellos e incorporados a la causa de la trama valenciana de la Gürtel.

El informe de la IGAE desgranaba en 251 páginas las irregularidades cometidas en 55 contratos adjudicados a la trama Gürtel por cuatro conselleries y cinco empresas públicas. La Intervención General del Estado confirmaba el "fraccionamiento" de contratos y el presunto amaño de las adjudicaciones. El informe aportado por la Generalitat (durante el gobierno anterior del Partido Popular) negaba todas estas irregularidades e intentaba desmontar los argumentos tanto de la IGAE como de la UDEF (Unidad de delincuencia económica y fiscal) de la Policía. Probablemente se establezca un careo entre el letrado de la Generalitat y el representante de la IGAE. Una situación que quiere evitar a toda costa el letrado de la Generalitat, según el escrito presentado ante la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Levante-EMV, del Grupo Prensa Ibérica.

Causas de abstención

El letrado de la Generalitat solicita que se retire "formalmente (si es que consta en el sumario) el informe que en su momento elaboré". Y que "se anule mi citación como testigo-perito en el presente procedimiento y se prescinda de mi intervención en el mismo, al concurrir varias causas de abstención que imposibilitan mi participación en el mismo, al menos como perito".

Una de las causas que alega el letrado es que "durante la etapa en la que, aparentemente, se produjeron los hechos investigados, yo era director general de la Abogacía de la Generalitat y tenía una adscripción orgánica directa con la Presidencia de la Generalitat" por lo que "no debería participar en calidad de perito en este proceso". Y recuerda que la ley de enjuiciamiento civil considera que los peritos "pueden ser objeto de tacha" por "haber estado en situación de dependencia con alguna de las partes", como fue su caso respecto al presidente de la Generalitat de 2003 a 2011, Francisco Camps, al que se juzga en esta causa, junto a tres exconsellers. "Altos cargos con los que compartí responsabilidades de Gobierno que ejercimos durante el periodo de nuestro mandato".

El segundo motivo que el letrado alega para abstenerse es que, si concurre en el juicio para defender el informe que elaboró para Presidencia de la Generalitat, los exaltos cargos acusados "estarían siendo defendidas por un abogado de la Generalitat de una forma indirecta, cuando la ley de asistencia jurídica a la Generalitat impide que los Abogados de la Generalitat defendamos a autoridades o funcionarios investigados" por una serie de delitos como por los que se juzga a Camps y los exconsellers.

El letrado detalla, además, que elaboró el contrainforme de la UDEF sobre los contratos menores adjudicados por la Generalitat a la Gürtel por oden de la Abogada General [Isabel Villalonga, a la que no nombra] que me citó en su despacho y me encargó que realizara un informe para analizar el de la UDEF y dar una respuesta jurídica a sus planteamientos, siempre que ello fuera posible".

Un informe que elaboró en un fin de semana "desde una perspectiva de defensa de la actuación de la Administración". Y advierte que "para su elaboración, no tuve acceso a la documentación de ninguno de los contratos o expedientes cuestionados. Únicamente me facilitaron una copia del informe de la UDEF". Tampoco se le indicó que su análisis jurídico fuera a incorporarse a la causa de la trama Gürtel.

La vistas se retoman esta semana con las declaraciones de los últimos testigos y de tres policías de la UDEF

El juicio de la trama Gürtel se retoma hoy con la declaración de los últimos testigos, entre ellos la secretaria de Francisco Camps. A partir de mañana declararán los tres responsables de la UDEF autores de los informes sobre la trama Gürtel. Entre los declarantes, el ex inspector jefe de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de la trama, Manuel Morocho. En el anterior juicio relacionado con la Gürtel, el que se centró en los negocios de la trama en Boadilla del Monte, Morocho acreditó el uso de comisiones para las campañas del Partido Popular en el municipio madrileño, según informa la agencia Europa Press.

A preguntas de la fiscal, Morocho detalló que la estructura liderada por Francisco Correa se encargaba no solo de realizar preparativos para los eventos, sino también de la "financiación" de los mismos. "Es decir, se convertía en el ejecutor y el canalizador de los fondos, cualquiera fuera el origen, que el partido pusiera a su disposición para poder financiar esos actos", explicó entonces. En su declaración, en la que ratificó los informes que elaboró a lo largo de más de 10 años de investigación, Morocho también entró al detalle del funcionamiento de la Gürtel, que se encargaba de negociar "con el poder adjudicador cómo" había que ir "configurando los pliegos" para que se adecuasen a las características de la oferta frente a la de terceros, primando de esta forma a las que la trama consideraba como empresas amigas.