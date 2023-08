Galicia busca un frente con Asturias contra el perdón a la deuda catalana

La disposición del PSOE a ofrecer la reforma de la financiación autonómica –junto a una posible condonación de deudas pendientes con el Ministerio de Hacienda– para atraer el apoyo del independentismo catalán a la investidura de Pedro Sánchez suscitó este jueves nuevas reacciones de rechazo en otras autonomías. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP), afirmó que, si ese planteamiento se consuma, su gobierno buscará la creación de un "frente político" con otras regiones potencialmente damnificadas, entre ellas Asturias. El presidente del Principado, Adrián Barbón, insistió por su parte en la posición expresada ya por a Federación Socialista Asturiana: la financiación autonómica debe negociarse "de manera multilateral", "con todas las comunidades". Y añadió: "Los intereses de Asturias son lo primero y vamos a defender un sistema de financiación justo con la región".

El Principado y Galicia, así como Castilla y León, estarían entre las autonomías menos favorecidas si, como se ha sugerido, el PSOE se compromete con ERC y Junts a perdonar al menos un porcentaje de la deuda de Cataluña con los mecanismos de auxilio financiero (FLA y sus sucesores) instaurados desde 2012. Las tres regiones citadas están entre las que tienen deuda más modestas con el Estado, en parte al menos porque han tenido un comportamiento más contenido del gasto público que Cataluña.

El gallego Alfonso Rueda, dijo ayer, quiere pensar que Pedro Sánchez no llegará al "extremo" de condonar la deuda catalana. "El FLA está compuesto por dinero de todos los españoles", resaltó. En el caso de que el PSOE acceda a las aspiraciones financieras de los independentistas –que fundamentan en el alegato de que la deuda es producto de la infrafinanciación de Cataluña–, lo primero que haría Galicia "sería buscar aliados en otras comunidades que estarían perjudicadas", la creación de un "frente político", recordó, como el que ya se conformó en noviembre de 2021 de cara a una negociación sobre el dinero de las autonomías que no se llegó a desarrollar. El Principado fue uno de los socios fundadores de ese frente, al que entonces se sumaron también Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. Aunque los saldos de esas regiones con los fondos de rescate son variopintos, ninguna de ellas figura entre las principales deudoras y, potencialmente, grandes beneficiarias de una amnistía financiera, sea total o parcial.

Condonar por completo la deuda de Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía con el Ministerio de Hacienda equivaldría a que el Estado dejara de cobrar una cantidad superior a los 140.000 millones, tanto como los fondos europeos de Nueva Generación que España prevé recibir hasta 2026. Al cierre de 2022, de los 185.779 millones de euros que las autonomías deben al Estado, el 77% (tres de cada cuatro euros) lo concentran estas tres autonomías. La más endeudada es Cataluña (71.306 millones) y le siguen la Comunidad Valenciana (45.932 millones) y Andalucía (26.136 millones). Madrid es la única región que no mantiene ninguna deuda con el Estado central, dejando aparte a las forales (País Vasco y Navarra) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las variaciones en este listado vienen cuando las cifras de endeudamiento autonómico se convierten en lo que debe cada ciudadano de las regiones. La deuda per cápita más elevada corresponde a Cataluña, con 9.184 euros por ciudadano, seguido de valencianos (9.080 euros), murcianos (6.447 euros) y cántabros (5.303 euros). La deuda media per capita es de 3.920 euros. La de los asturianos es inferior a 900 euros por habitante.