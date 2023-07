El Ayuntamiento de Burriana (Castellón), gobernando por PP y Vox, niega que se hayan retirado de la biblioteca revistas en valenciano a las que está suscrito durante este año y también que se haya cancelado la suscripción a 'El Temps', 'Enderrock', 'Camacuc', 'Cavall Fort' i 'Revista Llengua Nacional', que están vigentes durante este año. Igualmente, han señalado que seguirá habiendo publicaciones en valenciano disponibles para la ciudadanía en la biblioteca.

Así lo explicó el alcalde, Jorge Monferrer (PP) durante el pleno de este miércoles a preguntas del concejal de Compromís Vicent Granel. El primer edil también señaló que las acusaciones de censura al consistorio se basan "en la irrealidad".

Durante la sesión, el concejal de Cultura, Jesús Albiol (Vox), que fue quien difundió un tuit en el que aseguraba que el dinero de los ciudadanos de Borriana no iba a "seguir promoviendo el separatismo catalán" y nombraba a estas revistas añadiendo a continuación 'Al carrer' (A la calle), afirmó que "no se ha censurado nada y no se ha prohibido nada". Asimismo, animó a Granel a "invertir de su bolsillo" para suscribirse a estas revistas si las quiere leer.

Mientras, el edil de Compromís ha señalado en un comunicado que "la presión social y cultural ha podido tumbar la decisión que había ordenado el actual regidor de Cultura, y las revistas seguirán para que la ciudadanía de Burriana se puedan consultar en cualquier momento".

Monferrer cuestionó en el pleno la veracidad del argumento de Granel y la concejala de Promoción Lingüística, Paloma Boix (PP), también señaló que las revistas siguen en la biblioteca.

Moción por los derechos LGTBI

El colectivo LGTBI protagonizó varios momentos del pleno, uno de ellos, cuando PP, PSPV y Compromís aprobaron una declaración en favor de los derechos de este colectivo a la que no se sumó el socio del PP en el gobierno municipal, Vox.

El otro fue durante el turno de ruegos y preguntas, cuando Granel preguntó a Albiol si había ordenado a la biblioteca que no comprara más libros infantiles con temática LGTBI o de diversidad familiar, a lo que el edil de Vox respondió: "Lo que he pedido respecto a la biblioteca es el cumplimiento de la ley, cosa que usted no ha estado haciendo --Granel era concejal de Cultura en la anterior legislatura-- y que verán dentro de poco".