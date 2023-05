Miguel Navarré ha obtenido una mayoría absoluta en Casinos, donde dos terceras partes han votado por su candidatura de Compromís. Lo ha conseguido en el peor año posible, con una crisis interna de su partido que terminó con tres ceses y donde la oposición ha hecho campaña con el hecho de que Navarré gobierna desde Francia, un hecho sorpresivo que su municipio ha avalado: 1.097 votos o, lo que es lo mismo, el 61% de la población ha votado por él en las elecciones municipales. "Nos han apoyado gente de izquierdas y también los de derechas, hemos llevado a cabo una gestión impecable", señala.

Lo cierto es que Compromís ha obtenido un concejal más que en 2019, pasando de 7 a 8. Contigo, el partido que se creó con los tres miembros que se apartaron del equipo de gobierno, ha obtenido un concejal, y el PP dos, perdiendo otros dos respecto a hace cuatro años. Navarré, con el partido valencianista, le ha robado votos al PP. ¿Cómo? Con una polémica mediática sobre su gobernanza en el extranjero que le ha beneficiado.

"A la gente del pueblo le dolió mucho, y han votado con rabia hacia todo lo que ha pasado", explica el alcalde. Lo cierto es que estos votos son una defensa hacia este edil que ha gobernado "para todo el mundo". "Somos moderados, y hemos apoyado a las asociaciones animalistas pero también la tauromaquia; hemos ayudado a rehabilitar la iglesia pero hemos fletado autobuses para ir al homenaje de los guerrilleros de Santa Cruz de Moya; creo que el partido a nivel autonómico debería ver y escuchar cómo Compromís funciona en los pueblos", asevera Navarré.

Según explica, cada viernes vuelve a Casinos para pasar el fin de semana y cada cinco semanas, está allí 15 días. Niega estar ausente, pero además explica que su teléfono lo tiene todo el vecindario, "y me llaman, me piden, y lo gestiono desde aquí". Mueve maceteros, ordena eliminar malas hierbas de las aceras y arregla socavones desde el país vecino, "y por supuesto siempre con la ayuda de mi equipo y de la teniente alcalde", Mari Carmen Chiva, una de las concejalas que se mantuvo a su lado tras la crisis interna que sacudió el ayuntamiento y de la que Navarré no quiere manifestarse. "No voy a criticar ni al PP ni a Contigo, no tengo nada en contra y no voy a decir cosas malas de personas que han estado conmigo muchos años", zanja el primer edil.

"Vamos a tener ocho concejales que no necesitamos la política para vivir, y eso la gente lo sabe: yo soy profesor, mi número 2 es carnicero, hay una maestra... Somos progres, de izquierdas, pero hemos gobernado literalmente para todos", explica. En este sentido, Navarré repasa algunas de las acciones puestas en marcha en este mandato, como las obras de lo que será el Centro de Día, el museo arqueológico, los talleres de empleo, la mejora de las aceras y calles o las ayudas a autónomos durante la pandemia que salieron de los fondos municipales.

Los retos a futuro será modificar el Plan Urbanístico para acoger las nuevas necesidades de un pueblo que crece o renovar las instalaciones deportivas. "Hemos puesto cámaras de vigilancia en las vías principales que identifican matrículas, por lo que la delincuencia ha disminuido y hemos contentado a los votantes de derecha a los que preocupaba este asunto", dice Navarré, y vuelve a insistir: "La gestión ha sido brillante y gobernamos para todos, estemos en Francia o en Casinos".