La eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha comunicado ya al Tribunal Supremo que no se presentará a la cita que tiene con el juez instructor del 'procés' en el alto tribunal, Pablo Llarena, según ha manifestado su abogado, Gonzalo Boye, a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica.

A través de un escrito de cuatro páginas al que ha tenido acceso este diario, Ponsatí alega que se ha iniciado "el procedimiento de amparo de sus privilegios e inmunidades" en el Parlamento Europeo y que ello obliga a Llarena a "suspender el procedimiento judicial, de conformidad con el principio de cooperación leal que establece el artículo 4.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea". Y con ella "la obligación" que tenía de comparecer. Entiende que la "citación prevista para este próximo 24 de abril, así como el resto de las medidas restrictivas de sus derechos", queda suspendida.

Tras citar una sentencia europea de 2008, añade que forma parte de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo y de la de Asuntos Económicos y Monetarios, como suplente, que tienen reuniones previstas para este lunes, por lo que "resultaría en cualquier caso incompatible con cualquier compromiso de cualquier índole a cientos de kilómetros de Bruselas".

El Supremo estudiará ahora las alegaciones presentadas por la 'exconsellera d'Ensenyament', que hace cinco años optó por huir de la Justicia, junto con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig, antes de dar su siguiente paso.

Un abogado del despacho de Gonzalo Boye se personará en el tribunal a las 11 horas, que es la hora a la que debía presentarse Ponsatí para comunicar también por esta vía que no irá y recibir el auto en el que el juez Llarena plasme su decisión; en su anterior resolución le informaba de que de no comparecer dictaría una orden de detención contra la procesada por desobediencia. Boye no irá al Supremo al estar celebrando un juicio en Málaga.

Explicaciones

Pero esa medida anunciada por Llarena dependerá de si le convencen o no las explicaciones que ha ofrecido en su escrito. Si opta por volver a ordenar su detención y se encuentra en España podría ser detenida y conducida ante el magistrado, como le advirtió que ocurriría si no comparecía este lunes. Si está fuera de España sería más complicado porque no hay ninguna euroorden en su contra y resulta difícil volverla a dictar al estar solo acusada de un delito que no comporta penas de prisión gracias a la reforma pactada entre el Gobierno y ERC.

Este domingo Ponsatí prefirió jugar al despiste. "Yo mañana trabajaré, tengo trabajo", afirmó ante los medios en un acto en la oficina europarlamentaria de Junts en Barcelona con motivo de Sant Jordi, pero sin asegurar ni una cosa ni otra y limitándose a decir que "todas las capitales europeas son interesantes". "Nunca digas de esta agua no beberé. Algún día u otro iré a Madrid. O quizás no", ha añadido.

Aunque este domingo la 'exconsellera' prefiriera hacerse la interesante ya había anunciado que no iría al Supremo, porque no tiene "especiales ganas" de hablar con Llarena, pese a que el magistrado le había advertido de que de no comparecer se procedería a "la modificación de su situación personal y a su conducción ante el Supremo "por la fuerza pública".

Ponsatí, que aseguró estar muy emocionada de poder volver a vivir un Sant Jordi en Cataluña, regresó a Barcelona el pasado 28 de marzo sin personarse en el Supremo, como antes habían hecho Meritxell Serret y Anna Gabriel, lo que le habría evitado cualquier arresto o conducciones forzadas al juzgado de guardia. Después de explicar en rueda de prensa que no pensaba hacer "ningún pacto" con la justicia española, la eurodiputada fue detenida en la plaza de la Catedral de Barcelona por los Mossos d'Esquadra, que la llevaron a la Ciudad de la Justicia.

Allí se le comunicó la resolución del juez Llarena en la que regularizaba su situación judicial, que hasta ese momento era de rebeldía, se le retiraba la orden nacional de detención que pesaba sobre ella y se la citaba a declarar a Madrid este lunes. La exconsellera está acusada solo de desobediencia, un delito que no comporta penas de cárcel, a raíz de la derogación del delito de sedición pactado por el Gobierno y ERC.