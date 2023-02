Por segunda vez en esta legislatura los dirigentes de Vox se han encaminado al registro del Congreso de los Diputados para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. El candidato propuesto, el exdirigente del PCE Ramón Tamames. Sin embargo, los dirigentes del partido de extrema derecha -al igual que resto de la Cámara baja- son conscientes de que su iniciativa está abocada al fracaso. El propio Santiago Abascal ha reconocido este lunes que la moción solo busca "retratar al Gobierno".

"De nuevo, este Gobierno se va a retratar cuando esta moción de censura no salga gracias al apoyo de los enemigos de España, de los aliados de [Vladimir] Putin y de [Nicolás] Maduro", ha sentenciado Abascal en rueda de prensa en el Congreso sobre el respaldo que recibirá el presidente del Gobierno de todos sus socios parlamentarios. No obstante, ha evitado mencionar que, previsiblemente, serán los 52 diputados de Vox los que se queden solos, como ya ocurrió en 2020 cuando todos los grupos excepto los parlamentarios ultras rechazaron una moción.

Insistiendo en la misma idea, ha recalcado que no cree que el apoyo de los socios habituales del Gobierno refuerce a Sánchez. Sin embargo, de manera habitual, el Ejecutivo de coalición saca todas las semanas leyes adelante con la misma aritmética parlamentaria, en la que cuentan con ERC, PNV, EH Bildu y otras formaciones minoritarias. Sobre qué hará el PP, Abascal ha dicho que aún hay tiempo para que los conservadores "reflexiones" y se sumen a esta moción de censura. "Habrá una elección, o Sánchez o el profesor Tamames", ha resumido.

Superdomingo electoral

Abascal ha ofrecido también argumentos para defender la elección de Tamames como candidato. "Un candidato -ha dicho- caracterizado por su experiencia, por su independencia, por su compromiso para convocar elecciones y porque encarna la concordia, la unión entre los españoles". Pero no solo eso. El líder de Vox se ha referido a la edad de Tamames, 89 años, para asegurar que quiere que esta moción "sirva para hacer un reconocimiento a los mayores" que "están viendo que sus valores están siendo destruidos". A modo de ejemplo ha citado la 'ley trans' que, dice, son "incapaces de comprender".

Con el registro de la moción de censura en el Congreso se han activado los plazos parlamentarios. En los próximos dos días se podrán presentar mociones alternativas y, después, será la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, quien ponga fecha al debate. Sobre este asunto, Abascal ha señalado que su deseo es que se pueda llevar al pleno antes de que termine marzo con la idea de que si la moción prospera -algo imposible-, Tamames pueda disolver las cortes antes del 4 de abril y convocar elecciones generales para el 28 de mayo, haciéndolas coincidir con los comicios autonómicos y municipales.

"Habrá quien diga que Vox comete errores y yo estoy de acuerdo. Estoy seguro de que Vox ha cometido muchos errores, pero nadie podrá decir que vox a permanecido silbando, de brazos cruzados, mirando hacia otro lado. Nadie podrá decir que Vox no cumple", ha sentenciado Abascal, que será el encargado de defender la candidatura de Tamames al inicio del debate, aunque después no podrá volver a intervenir y toda la responsabilidad recaerá sobre el exdirigente del PCE. Preguntado sobre si existe algún temor de que Tamames muestre puntos de vista contrarios a Vox, Abascal ha asegurado que no hay "ninguna preocupación". "Nos conformamos en una coincidencia de mínimos y en la necesidad de devolver la voz a los españoles", ha sentenciado.