El Govern ya tiene asegurados los presupuestos de 2023, pese a la prórroga y la compleja negociación llevada a cabo tras la salida de Junts del Consell Executiu. Los equipos negociadores de Palau y del PSC han alcanzado hoy un acuerdo que ofrece al 'president' Pere Aragonès la mayoría necesaria para aprobar las cuentas y garantizar su estabilidad, al menos, durante este año multielectoral. Los 33 diputados republicanos sumarán con los 33 socialistas y los ocho de los 'comuns', dando a Aragonès el margen de 74 parlamentarios para que su proyecto salga adelante.

La negociación entre republicanos y socialistas se ha alargado durante tres meses marcados por las desconfianzas mutuas. "No es habitual que el 'president' de la Generalitat y el jefe de la oposición firmen un acuerdo en materia presupuestaria", ha subrayado el líder del PSC, Salvador Illa, que ha precisado que, pese a la relevancia del pacto, este es solo "puntual" y que no puede entenderse como un "acuerdo de legislatura". Ha añadido que su preocupación no es si Aragonès tiene ahora oxígeno para alargar la legislatura, sino el hecho de que el actual Govern, del que pretenden ser alternativa, "no gobierne".

Si el PSC ha decidido votar que 'sí', ha argumentado el jefe de la oposición, es por "responsabilidad" ante un momento complejo, porque "antepone los intereses" de los catalanes a los electorales del partido y porque su vocación es "buscar consensos amplios" y ejercer una "política útil". "Nuestra obsesión ha sido no dejar a Cataluña sin presupuestos", ha sacado pecho Illa, que ha vendido que gracias a su generosidad la Generalitat tendrá "un instrumento" para gobernar.

Los grandes escollos que han alargado la negociación eran las discrepancias sobre los macroproyectos. Más allá de la B-40, a la que ERC ya cedió la semana pasada, ambas partes han rubricado que apuestan por una comisión técnica en el que se apueste porque el aeropuerto del Prat "gane capacidad" y se modernice, una decisión que el PSC califica de "esencial" pese a que sobre el papel ha caído la palabra "ampliación". También que prosiga la tramitación del Hard Rock y que se apruebe el plan director durante el primer semestre del año. Y en materia de Rodalies, el pacto recoge llegar a un acuerdo con el Gobierno para traspasar los recursos a la Generalitat para que se haga cargo de la gestión, aunque no se especifica el plazo de dos meses que inicialmente planteaba el PSC.

Los socialistas exigían que estos grandes proyectos tuvieran un "reflejo presupuestario". Preguntado por si, efectivamente, esto será así, Illa ha respondido que "cuando sea necesario, sí, y cuando no sea necesario, no". Y es que algunos dependen del Gobierno y otros, como el Hard Rock, son un acto administrativo, motivo por el que el Govern ha defendido siempre que tenían que quedar al margen del presupuesto. Los Comuns han advertido que el mantenimiento de su voto afirmativo pasa porque no haya partidas en las cuentas para estos proyectos que rechazan completamente.

Illa ha presumido de haber logrado 54 millones para el plan de barrios, 50 millones para reducir las listas de espera, dos mil plazas públicas de residencias, un acuerdo para reducir el tiempo de valoración de la ley de dependencia o más recursos para la educación inclusiva. También que la Generalitat se compromete a estudiar la reducción de un 10% de los entes que dependen de la administración. Lo que ha quedado fuera del acuerdo, ha admitido el líder del PSC, es que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) pase a depender del Parlament. Tampoco se menciona explícitamente la eliminación de la delegación del Govern en Barcelona y del resto de provincias, aunque sí "analizar" su eficiencia.

Supone este acuerdo que las desconfianzas entre el PSC y ERC están solventadas? La respuesta de Illa es que han garantizado una "confianza verificable" a través de la comisión de seguimiento que se creará para fiscalizar el cumplimiento del pacto. Estará formada por tres miembros de ambas partes y se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre. En esa comisión se hará también un seguimiento compartido de los recursos que se otorgan a los medios de comunicación.

Junts, casi fuera

La negociación a cuatro bandas del Govern ha dado sus frutos con dos grupos -PSC y Comuns-, pero previsiblemente no podrá contar con Junts, que siempre ha advertido de que un pacto con el PSC no sería compatible con sus siglas, tratando de que Aragonès eligiera entre sus dos socios mayoritarios. De hecho, ante la inminencia del acuerdo con los socialistas, el partido de Jordi Turull y Laura Borràs ha intentado una maniobra de última hora ofreciéndose a pactar las cuentas y ha rehacer la mayoría independentista. "Tengo máximo respeto por Junts. Yo he intentado sumar y llegar a un acuerdo sin interferir en nada", ha defendido Illa, que nunca ha vetado que Aragonès incluyera a sus exsocios en la negociación.