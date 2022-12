El Partido Popular ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare este martes, durante su intervención tras el último Consejo de Ministros del año, si va a autorizar a los independentistas que hagan un referéndum en Cataluña en 2023.

"Pedirle que aclare si va a realizar el siguiente pago a los independentistas, si va a autorizarles que hagan un referéndum en 2023", ha manifestado este lunes el coordinador general del PP, Elías Bendodo, en declaraciones a los medios durante su visita al mercado navideño de la Plaza de Colón de Madrid.

Bendodo considera que el presidente del Ejecutivo "poco balance" podrá hacer del año 2022 o "un mal balance" debido a "las barbaridades cometidas". Así, ha recordado que "el primer pago" a los independentistas fueron los indultos; el "segundo pago" la eliminación de la sedición; y el "tercer pago" el abaratamiento de la malversación.

"Mañana tiene una oportunidad para aclarar si va a permitir una nueva agresión a la unidad de España", ha apuntado el popular, al tiempo que ha reclamado a Sánchez que diga qué va a hacer sobre la "transformación o derogación" de la Ley del 'solo sí es sí', si va a anunciar una reducción del IVA de los productos básicos o si va a mantener los 20 céntimos de ayuda al combustible como consecuencia de que el precio de la gasolina "no ha bajado de la forma que se preveía".

Durante su visita al mercado navideño de la Plaza de Colón, Bendodo ha reivindicado que el PP está en la calle "porque quiere y porque puede", mientras que Sánchez y sus ministros "ni quieren ni pueden estar en la calle porque saben del rechazo del conjunto de la ciudadanía".

En este punto, ha asegurado que "la calle sabe que Sánchez mantiene la ley del 'solo sí es sí' que ha permitido ya que 128 condenados por agresión sexual hayan visto reducidas sus penas y más de una decena de condenados han salido a la calle".

"Atentar contra la unidad de España ya no es un delito", dice Bendodo

Además, ha añadido que "la calle sabe que Sánchez y los suyos han perpetuado que la sedición ya no exista en España". "Atentar contra la unidad de España ya no es un delito porque Sánchez es el precio que paga por mantenerse en La Moncloa. Además ha abaratado la malversación, la corrupción política es más barata en España", ha criticado.

En referencia al discurso navideño de Felipe VI, ha destacado que "fue uno de los discursos más comprometidos del Rey en las últimas décadas". "El PP ahora y siempre está con nuestra monarquía y con las palabras que pronunció el Rey", ha precisado.

"No entendemos la doble moral de Sánchez y los suyos. Con una mano dicen que están a favor del discurso del Rey y con la otra mano se echa en brazos de los que criticaron duramente el discurso del Rey: Podemos, ERC y Bildu", ha advertido Bendodo.

"No deseamos mal a nadie"

Sobre la petición del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de suspender su entrada en prisión alegando enfermedad grave sobrevenida, ha apuntado que no desean "que nadie entre en la cárcel en esa situación". "No deseamos mal a nadie, si está enfermos esperamos una pronta recuperación, entendemos la situación e intentar que se recupere lo más pronto posible", ha dicho.

Por último, Bendodo ha afirmado que no ha habido entendimiento para renovar el Poder Judicial porque "el Gobierno no quiere ningún acuerdo con el PP". "El PP está dispuesto a llegar acuerdos como partido de Estado pero Sánchez secuestró al PSOE hace tiempo. El partido de Sánchez no tiene ni intenciones ni capacidades de llegar a acuerdos con el PP", ha concluido.