El alcalde de Zaragoza anuncia que será el candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Aragón

Jorge Azcón ha confirmado este viernes en la sede del Partido Popular en Zaragoza que será el candidato de su partido a la presidencia del Gobierno de Aragón. Se convierte así en el principal rival del candidato socialista y actual presidente autonómico, Javier Lambán, que cumple casi ocho años al frente del Ejecutivo autonómico.

El líder conservador lo ha comunicado ante numerosos cargos y militantes, que llenaban la sede de su partido, a través de un discurso duro en el que atizado con crudeza al PSOE aragonés y al de Pedro Sánchez, a los que ha vinculado.

"Están nerviosos, huelen la derrota. Saben que tienen que buscar la confrontación y emponzoñar. Pero el 28 de mayo todos juntos vamos a volver a ganar, en Aragón, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel", ha concluido el discurso de Azcón tras confirmar lo que era una secreto a voces, mucho más desde que la pasada semana le llegase el empujón definitivo por parte de Alberto Núñez Feijóo, quien, en pleno puente festivo y en formato de entrevista radiofónica, desveló el destino del líder aragonés en una suerte de desliz verbal que no lo fue tanto.

Azcón reaccionó en un primer momento poniendo la noticia en cuarentena. Este viernes solo ha podido confirmar las palabras de su presidente. "El cambio está en marcha liderado por Feijóo. Estamos poniendo los cimientos del final del fracaso socialista. La izquierda es incapaz, ni sabe ni quiere. Lo hacemos bien donde gobernamos y lo haremos bien en España y en Aragón".

La confirmación oficial por parte del líder de los populares aragoneses ha llegado apenas nueve días después de que Feijóo lo diera por sentado al avanzar que la candidata al Ayuntamiento de Zaragoza será una mujer. Y solo 17 días más tarde del último gran acto del PP en el que reunieron a casi mil militantes, con Azcón y Feijóo como grandes protagonistas. Pero por ahí no pasó Azcón, que no hizo declaraciones posteriores a los medios y en su discurso solo hizo referencia a trabajar "hasta el último día" de la legislatura en Zaragoza.

"Estamos preparados pero no nos confiemos", ha pedido a su gente, a la que advirtió de que habrá que trabajar "más que nunca". "Sabemos que el PSOE es capaz de hacer cualquier cosa por seguir agarrado al poder. Y cuando digo todo es todo. Así que no cabe relajarse. Vamos a lo nuestro, que es trabajar", igual que lo han hecho en Zaragoza, inicidió, donde tienen una gestión "bien valorada" por los ciudadanos.

Un discurso en el que Azcón ha hablado de la necesidad de un triunfo del Partido Popular para que las políticas liberales faciliten "la vida a la gente" y en el que ha desvelado que en los últimos meses no le han faltado voces que le aconsejaban seguir en el ayuntamiento y presentarse a la reelección como alcalde. "El propio Lambán me aconsejó que fuera a lo fácil. Y lo hizo con la mejor intención, claro", dijo con cierta sorna y muchas risas en la sala.

En su intervención tras el Comité de Dirección del partido, el presidente del PP de Aragón ha insistido en que su formación es "la única alternativa" al PSOE de Sánchez y Lambán. En un tono duro, centrado en equiparar al PSOE aragonés con el de Pedro Sánchez, el todavía alcalde de Zaragoza ha recalcado la "mala gestión" del Gobierno de Lambán, a quienes ha acusado de no ser capaces de atraer proyectos estratégicos y a quienes ha criticado por "subir los impuestos y ofrecer los peores servicios sanitarios" o las peores carreteras de España. "Para sacar a Sánchez de Moncloa primero tenemos que sacar a Lambán del Pignatelli", ha reclamado.

Su propuesta "liberal, conservadora y aragonesista" es "la única alternativa", ha repetido, para llevar a Lambán y a Sánchez a la oposición. "El ataque del PSOE y sus socios a nuestro sistema es brutal".

El líder de los populares aragoneses ha recibido un aplauso de varios minutos al cerrar su intervención, que se ha prolongado durante media hora ante la Junta Directiva, con los expresidentes del partido, Luis María Beamonte, Luisa Fernanda Rudi y Gustavo Alcalde en una posición destacada en el público.

"Somos la única alternativa ante tanto disparate de la izquierda y frente a este PSOE que es incapaz de revelarse con hechos" en la comunidad. "Llega la hora de darle la vuelta a Aragón, es imprescindible mandar a la oposición al PSOE de Lambán y Sánchez. Y en España es imperativo", ha proseguido antes de recordar un mensaje muy repetido por los conservadores en las Cortes de Aragón las últimas semanas. "El socialismo aragonés aplaude y vota a Pedro Sánchez como en cualquier lugar por mucha disidencia impostada que hagan".

"Lambán siempre vota lo contrario de lo que ha dicho", ha asegurado antes de remarcar que no hay un socialismo aragonés dispuesto a defender a la comunidad frente a Pedro Sánchez. "Trabajan para el radicalismo, no para los aragoneses. Se creen que somos tontos o no tenemos memoria, pero nosotros no vamos a olvidar el apoyo que el socialismo aragonés le presta a Sánchez", ha dicho entrando en la parte final de su diatriba. "En mayo se lo diremos alto y claro en las urnas".

"Haremos un doble servicio porque se lo haremos también a los socialistas al desprenderlos de un líder tóxico para que el PSOE pueda volver a ser un partido útil para España" pero que en este momento es una formación "capaz de dinamitar todo" solo por el poder", ha concluido.

La incógnita de la candidata

Azcón ha confirmado que seguirá al frente del Ayuntamiento de Zaragoza "hasta el último día". Lo que no ha desvelado es quién será la candidata del PP en las elecciones municipales. Será una mujer, eso seguro, como avanzó Núñez Feijóo en esa entrevista que aceleró los tiempos, pero todavía no hay un nombre concretado. El anuncio definitivo se postergará aún unos días, en contra de lo que reclama Génova, que lleva tiempo exigiendo ajustar los plazos y anunciar de forma definitiva los candidatos en las principales plazas del país.

Las quinielas siguen cerradas en torno a tres nombres, dos concejalas y una diputada. María Navarro, concejala de Hacienda y portavoz del PP en el consistorio; Natalia Chueca, concejala de Servicios Públicos y Movilidad; y Mar Vaquero, portavoz parlamentaria, siguen sonando como tres posibles alcaldables para suceder a Azcón como cabeza de lista en Zaragoza.

Las tres evitan pronunciarse al respecto. Algunos creen en el partido que la decisión no está todavía tomada y, además, son muchos los que opinan que la candidata debe ser protagonista de su propio anuncio, después de que los focos se hayan centrado este viernes en el candidato a la presidencia de Aragón.