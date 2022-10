El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que suspendió la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando tuvo "constancia" de que el Gobierno "quería debilitar las instituciones" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentir a todos todo el tiempo".

Así lo ha expresado este sábado en la clausura de la tradicional pulpada del PP de Lugo, en la que ha participado junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y en la que ha marcado a Sánchez dos caminos a tomar.

"Sánchez tiene dos caminos: defender el Estado con todas sus consecuencias o entregarlo a los que no hace tanto se sublevaron contra el Estado", ha advertido, para precisar que si elige lo primero "encontrará al PP", pero si opta por el segundo, hallará a los populares "en frente".

En este sentido, ha incidido en que "nadie puede culpar al PP de las incoherencias" del "Gobierno Frankenstein" que "antepone los intereses personales del presidente a los generales de la nación".

Según ha resaltado, el PP ha "tendido la mano" al Gobierno para profundizar en la "independencia judicial y despolitizar la justicia", pero se ha encontrado con una respuesta "entre el silencio y el insulto" en la que el Ejecutivo ha optado por la vía del "radicalismo y el independentismo".

"Sánchez prefiere pactar, acordar y gobernar con ellos antes que con el constitucionalismo. Lo demostró cuando confirmó su intención de adaptar el Código Penal a exigencias de sus socios", ha lamentado, para insistir en que el freno al pacto del CGPJ se produjo por el anuncio sobre la reforma del delito de sedición realizado por el Gobierno central.

Para Feijóo, con ese anuncio Sánchez "confirmó que estaba mintiendo durante negociación del CGPJ". "Lo confirmo porque quería romper la negociación o porque le obligaban a romperla", ha apuntado, para advertir de que no se puede querer "proteger el Estado de derecho con una mano y desprotegerlo con la otra".

"No es posible pactar al mismo tiempo con los que queremos fortalecer la Constitución y el Estado de Derecho y con los que quieren debilitarlo (...). No es posible despolitizar la justicia y hacer indultos a políticos que han cometido delitos graves contra el Estado, preparando el terreno para que puedan seguir rebajando las penas por esos delitos", ha reiterado.

Critica los PGE

Por otro lado, ha criticado también los "irreales" Presupuestos General del Estado (PGE) para 2023, que a su juicio "agravarán los problemas" y para los que se realizan "concesiones inaceptables". Así, ha reclamado al Ejecutivo "rectificar" para que las cuentas públicas de España no se conviertan en sus "cuentos públicos".

Sin embargo, ha advertido de que el Gobierno "no está dispuesto a reconocer error" porque su estilo es "tirar para delante con independencia de lo que ocurra en España": "Sánchez parece no tener ningún límite ni ningún freno para negociar su supervivencia durante los próximos meses en La Moncloa".

En este contexto, Feijóo ha garantizado que no cree en esa política de la supervivencia. En esta línea, ha defendido que pese a que como "líder de la alternativa con carácter general no puede rescatar al Gobierno de sus errores", él si ha intentado plantear "acuerdos y propuestas" al actual Ejecutivo para que su "desgaste" no afectase al país.

"En un momento como este vale la pena asumir el desgaste de ayudar a un Gobierno en descomposición para que no se desgaste España", ha dicho Feijóo, quien ha subrayado que con "este PP y otro PSOE volverían los pactos de Estado que el país necesita para salir de la crisis económica e institucional" en la que está "instalado".

"Soy el presidente del PP para intentar que la política española abandone la frivolidad y vuelva a ser la política de un gran nación, para que deje de ser una trituradora y se convierta compromiso servicio publico", ha sentenciado.