El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que el acuerdo con el Partido Popular sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "está muy cerca" y que la intención es cerrarlo próximamente en una reunión entre él y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

"Nunca hemos estado tan cerca del acuerdo como en este momento", ha recalcado Sánchez en una conversación informal con periodistas durante su gira africana que le ha llevado a Kenia y Sudáfrica. El jefe del Ejecutivo no ha querido entrar en el detalle de las negociaciones ni cuándo puede hacerse realidad, pero considera que el hecho de que se esté tardando en conseguirlo incluso lo ha facilitado.

Sí ha admitido que lo que se está negociando son los criterios para elegir a los miembros del órgano de gobierno de los jueces, y a ello se ha remitido ante la pretensión de Podemos de que se incluya a Victoria Rosell tras formar parte en la actualidad del Gobierno como delegada del Ejecutivo contra la violencia de género.

Ha dejado entrever que ese nombramiento no saldrá adelante precisamente por los criterios que se están pactando para designar a los integrantes del órgano pendiente de renovación.

Entre esos criterios ha reconocido que se incluirá algo relativo a que los miembros del CGPJ no hayan tenido cargos políticos y también algunas cuestiones vinculadas con la Fiscalía General.

No ha querido citar a ninguna persona en concreto, pero ha insistido en que si alguien no es elegido, es porque no se ajusta a esos criterios, no porque haya un veto personal o se vaya contra nadie en concreto.

El objetivo del Gobierno insiste en que sigue siendo facilitar un acuerdo con el PP tras haberse llegado a una situación que cree que nunca debería de haberse producido pero ante la que asume que "nunca es tarde si la dicha es buena".

En la negociación se está hablando también de la renovación del Tribunal Constitucional pero ligado a los nombramientos de magistrados que debe hacer directamente el CGPJ, ya que da por hecho que si se desbloquea una negociación, ocurrirá lo mismo con la otra.

El presidente del Gobierno y el líder del PP han estado en contacto durante la negociación a través de quienes están llevando el peso del diálogo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el dirigente del Partido Popular Esteban González Pons.

Pero la previsión es que sean directamente Sánchez y Feijóo quienes cierren un acuerdo del que no ha querido dar más datos por discreción y para salvaguardar la recta final de las negociaciones.

Seguro del apoyo a la ley trans

Por otro lado, Sánchez está convencido de que habrá un acuerdo para la aprobación de la ley trans con unas enmiendas que satisfarán a quienes se muestran reticentes en el PSOE, donde recalca que "hay un solo feminismo".

En una conversación informal con los periodistas durante su gira por Kenia y Sudáfrica, Sánchez ha destacado que se trata de una ley que reconoce derechos a un colectivo y que hay que hacerla compatible con la agenda feminista que comparten los dos partidos que conforman el Gobierno.

"Estoy convencido, no tengo ninguna duda de que la ley saldrá adelante", ha señalado el jefe del Ejecutivo antes de recordar que el grupo parlamentario socialista presentará sus enmiendas al texto del proyecto el próximo lunes.

No ha hablado de este asunto con la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, que encabeza a las feministas del PSOE críticas con el texto propuesto por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero y que avala la libre autodeterminación de género.

Pero está convencido también de que las enmiendas que presentará el PSOE satisfarán a quienes en el partido siguen recelando de la ley trans.

En ese contexto ha subrayado que en el PSOE "hay un solo feminismo", no feminismo de uno u otro tipo.

La reivindicación de derechos sociales por parte del PSOE será uno de los objetivos del acto que los socialistas celebrarán el próximo sábado en Sevilla en conmemoración de los 40 años de la victoria de Felipe González en las elecciones generales.

Lo que se pretende, según ha dicho, es trasladar un "gracias, Felipe" al que fuera presidente del Gobierno.