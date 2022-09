El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir una pieza separada del caso Kitchen e imputar de nuevo a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, según informan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, fuentes jurídicas.

De esta forma, el instructor rechaza la petición que realizó la Fiscalía Anticorrupción, que considera que los nuevos audios y documentos del comisario José Manuel Villarejo ponen de manifiesto que la expresidenta de Castilla-La Mancha había mentido cuando en su declaración en la Audiencia Nacional dijo que no estaba al tanto de la operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Fernández Díaz

Las grabaciones y apuntes de las agendas de Villarejo conocidos tras finalizar la instrucción del caso Kitchen muestran, según la Fiscalía, que tanto Cospedal como el propio Fernández Díaz estaban al tanto del plan orquestado desde el Ministerio del Interior para impedir que el extesorero del PP reconociera la existencia de una caja b del PP con la que se pagaban sobresueldos de altos cargos de la formación conservadora, entre los que se encontraba según los conocidos como papeles de Bárcenas el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

En este sentido, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA publicó un audio que certifica que Villarejo informó al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez de que el empresario Ignacio López del Hierro -marido de María Dolores de Cospedal-, le había prometido que se le iba a pagar una parte del dinero que le debía, que cifraba en 200.000 euros. "Hablé el otro día con él, y me ha prometido María Dolores [de Cospedal] que me va a pagar en septiembre, de lo que me debe; todavía no me han pagado", dijo de forma literal el comisario al ex número dos de Interior.