A dos días de que se tenga que convalidar el decreto de medidas anticrisis consecuencia de la guerra en Ucrania en el Congreso, ERC ha avisado de que el PSOE tiene 48 horas para dar explicaciones y ha advertido de que los socialistas sólo entienden el idioma de que se les pueda "tumbar" la agenda legislativa.

Aunque el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no ha adelantado el sentido del voto al decreto que debe votarse este jueves, el líder republicano ha vuelto a amagar con un posicionamiento en contra y ha exigido la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en caso de que tuviera conocimiento del espionaje a políticos independentistas.

"Si se espía, no solo deben dimitir sino también acabar en la cárcel. Si lo sabía debe dimitir y si no lo sabía dar explicaciones. No se debe dejar pasar un minuto más y cada silencio afecta a la democracia de este país", ha advertido en rueda de prensa en el Congreso tras recalcar que está en juego el voto de ERC al decreto de la guerra en Ucrania.

"No adelantamos el sentido del voto, pero sí le digo, que el único idioma que entiende el PSOE es tocarle la agenda legislativa, tumbarle la agenda legislativa. ¿Esto puede llegar a ser lesivo para ERC? si, lo es, pero es el único idioma que entiende el PSOE", ha dicho Rufián tras incidir posteriormente que "es más lesivo en democracia espiar a la gente que no te gusta".

Rufián ha añadido que si al PSOE no le gusta ERC, EH Bildu, el BNG, Compromís, Más País, o Unidas Podemos, "no pasa nada, que lo diga, porque tiene tiene una alternativa, que es el Partido Popular del moderadísimo Núñez Feijóo".

"Si son tan valientes o tan chulos que lo digan, si quieren pactar con el PP", ha aseverado.

Además, Rufián ha señalado que la comisión parlamentaria de secretos oficiales debería ponerse en marcha y ha negado que ERC haya vetado la presencia de Vox: "Es una excusa del PSOE, es una mentira del PSOE".

"No nos gusta que esté Vox en esa comisión, pero tiene que estar..y lo tengo que aceptar", ha puntualizado.

Una comisión que los independentistas apoyarían pero ven insuficientes ya que tanto el PDeCAT, JxCAT o la Cup exigen una comisión de investigación, mientras que otros socios de investidura como Compromís apoyaría si cambiara sus mayorías para poder constituirse.