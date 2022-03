El presidente de la Xunta y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a Cuca Gamarra como su número dos en el partido. Gamarra era la portavoz del grupo parlamentario del Congreso con Pablo Casado y, tras la implosión del PP y la dimisión de Teodoro García Egea, asumió el cargo de coordinadora general. Es el único nombre que por ahora ha trascendido del nuevo equipo que Feijóo ha confeccionado para cerrar la crisis más grave que ha vivido la formación conservadora en sus últimos años.

Los populares celebran este viernes y sábado en Sevilla su XX Congreso Nacional, del que quieren salir con el brío necesario para volver a presentarse a los españoles como alternativa de Gobierno y lograr frenar el rápido crecimiento de Vox.

Feijóo, que en numerosas ocasiones afeó a Casado que hiciera un uso intensivo de Twitter para lanzar mensajes políticos, ha anunciado en esa red social el nombre de Gamarra. Una rápida ronda de llamadas.

Para el puesto de secretario general también sonaba el nombre de Esteban González Pons, presidente del comité organizador del congreso, pero al final el líder gallego ha optado por dejarle en Bruselas, donde el eurodiputado se ha labrado una carrera en los últimos años.

Fatima Báñez, cuyo nombre se incluyó en todas las quinielas para ese puesto, finalmente no dejará la fundación de la CEOE para volver al partido. Hacer un equipo cuando estás en la oposición no es fácil. “Los sueldos en política son los que son y no es lo mismo ir a la oposición que ya te fichen cuando está claro que vas a gobernar. Casado se vio con mucha gente este año y muchos le dijeron que más adelante ya verían, pero que, por el momento, no”, señala un miembro del que fue núcleo duro de Pablo Casado.

"Gamarra será mi propuesta para ser la nueva secretaria general del PP. Ha servido a sus vecinos desde la Alcaldía de Logroño. Ha servido a su país desde diferentes responsabilidades en el Congreso. Le pido que asuma una nueva responsabilidad sirviendo también a su partido", ha adelantado Feijóo en su cuenta oficial de Twitter.

Recuperada por Casado

Gamarra fue una de las personas que apoyaron a Soraya Sáenz de Santamaría en 2018, y posteriormente Casado la recuperó para su equipo. Ahora, ha conectado con el gallego y se ha ganado su confianza en solo un mes.

Fuentes del equipo de Feijóo no aclaran si Gamarra seguirá de portavoz del grupo parlamentario y haciendo el papel de Casado en los cara a cara parlamentarios con Pedro Sánchez, como ha hecho desde la implosión del partido de Génova 13.