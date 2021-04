La Policía no ve delito en el cartel de Vox contra los 'menas'

La Policía Nacional no ve delito en el cartel publicitario de Vox contra los menores extranjeros no acompañados ('menas'), según ha sabido este periódico. El informe de la Brigada Provincial de Información remitido a la Fiscalía de Delitos de Odio sostiene que la publicidad electoral en la que se contrapone a una mujer jubilada con un menor encapuchado y se habla de lo que el Estado dedica a cada uno de ellos "no encaja" en los supuestos previstos en el artículo 510 del Código Penal, el que regula los delitos de odio. "Un 'mena', 4.700 euros al mes; tu abuela, 426 euros de pensión/mes", se lee en un cartel colocado en la estación de la Puerta del Sol junto al lema: 'Vox, vota seguro'.