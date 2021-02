La Audiencia de Alicante ha retirado la patria potestad de sus tres hijos a un maltratador reincidente ante la situación de riesgo de la madre y los menores, según la resolución a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN. El fallo revoca una decisión del juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Alicante en el proceso de divorcio que en un primer momento había denegado otorgar este derecho en exclusiva a la madre de los menores. El hombre tiene una orden de alejamiento que le impide volver a contactar con su exmujer hasta julio de 2022, aunque tiene aún causas abiertas por haberse tratado de quitar la pulsera de control telemático que vigila el cumplimiento de la medida.

Tanto la mujer como alguno de los tres hijos, de 17, 9 y 8 años, han sufrido malos tratos, hasta el punto de que los menores han sido sometidos a seguimiento por los Servicios Sociales. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial en el proceso de divorcio entiende que hay "circunstancias especiales" en este caso para dejar la patria potestad exclusivamente en manos de la madre, dando la razón al recurso presentado por la abogada Laura Mira.

El hombre acumula varias condenas por delitos de malos tratos, amenazas y quebrantamiento de condena. El maltratador no veía a los menores desde que ingresó en prisión, pero en la actualidad está en libertad. Una pulsera telemática controla que no vuelva a a acercarse a su antigua familia, aunque hasta ahora seguía teniendo la patria potestad de los menores compartida con su ex mujer.

La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que la Ley otorga a los progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos no emancipados. En este caso, tras el proceso de divorcio, la juez otorgaba el régimen de guarda y custodia a la madre, sin ningún tipo de régimen de visitas para el padre y la obligación para éste de pagar una pensión de alimentos. Sin embargo, la sentencia mantenía que la patria potestad fuera compartida por los dos progenitores. Fuentes cercanas al caso señalaron que el marido trataba de sacar provecho de esta situación. "Sabe que para sacar un pasaporte para los hijos o recibir algún tratamiento médico sigue siendo necesaria su firma y lo utilizaba", señalaron a este diario fuentes cercanas al caso.

Fuentes judiciales señalaron que la retirada de la patria potestad se trata de una medida usada en casos de extrema gravedad, como por ejemplo cuando el padre se encuentra en prisión por haber matado a la madre.

Visitas inviables

En la misma apelación, el padre reclamaba que al menos se estableciera algún régimen para poder visitar a sus otros dos hijos. La sentencia de la Audiencia valora que los informes periciales señalan que "lo más adecuado para el interés del menor es suspender las comunicaciones entre ambos, no habiendo lugar a fijar ningún tipo de visita o estancias". Los peritos indicaban en sus informes que los niños aún tenían trastorno de estrés postraumático, que describen con "experiencia directa de agresiones, recuerdos angustiosos y recurrentes". Motivo por el que el tribunal ve "inviable" cualquier tipo de régimen de visitas en este momento por parte del padre.

En cambio, la sala se muestra favorable a otorgar la patria potestad en exclusiva para la madre, "dadas las especiales circunstancias concurrentes, especialmente la situación de falta de contacto entre el padre y los menores y la orden de alejamiento que existe hasta 2022 respecto de ella".

A juicio del tribunal, de esta manera "se evitarán así toda una serie de dificultades y complicaciones que sin duda surgirían en la práctica y la eventual repercusión negativa de las mismas respecto al menor en su día a día, de las que la posibilidad de obtener la documentación necesaria es solamente un aspecto de entre los muchos que pudieran suscitarse en el futuro y que con arreglo a la situación descrita difícilmente podrían ser solventados favorablemente".

En este novedosa resolución, los jueces admiten la necesidad de proceder "con cautela", dado que la patria potestad es «una institución establecida en beneficio de los menores». El interés de los menores prevalece sobre cualquier otro, motivo por el que el tribunal se inclina porque la madre ejerza en exclusiva la patria potestad. Una situación que se revisaría una vez que hayan cambiado las circunstancias actuales.