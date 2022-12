Papá en la grada y el niño (cada vez más niñas) en el campo. Una estampa común en miles de partidos alrededor del mundo. Que la situación del papá y el niño se produzca en la élite del fútbol es extraordinario. Que se repita en un Mundial es muy raro. Que sea en la final es único. Va a suceder en Qatar. Y va a suceder que el padre, que es campeón del mundo, va a estar en el palco y el hijo, que aspira a serlo, estará en el césped, intentando la conquista del trofeo más codiciado del planeta.

Los Thuram se aprestan a protagonizar un acontecimiento tan familiar como universal, histórico, en el que dos componentes de la misma familia hayan conquistado el Mundial de fútbol. Aún falta, sin embargo, derribar la resistencia de la Argentina de Messi que, igual que Francia, aspira a coser la tercera estrella en la camiseta.

El más internacional

Liliam Thuram (1 de enero de 1972, Pointe-à-Pitre, Guadalupe, y) fue campeón del mundo en 1998 con Francia y también de la Eurocopa 2000. Ex defensa central y lateral derecho, dueño de una carrera fabulosa que duró 17 años (desde 1991 con el Mónaco hasta 2008 con el Barça, donde estuvo dos temporadas), todavía es el recordman de internacionalidades (142) con Francia. Didier Deschamps, el actual seleccionador, era el mediocentro de aquella triunfal selección tricolor que anudó el doblete del siglo pasado.

Marcus Thuram es el hijo mayor de Lilian. Nació el 6 de agosto de 1997 (25 años) en Parma, durante la estancia del padre en el club italiano. Inició su carrera en el Sochaux, con la unidad familiar de regreso a Francia, y desde 2019 juega de delantero en el Borussia Moenchengladbach. Tiene un hermano más joven. Khéphren (21), también nacido antes de que se mudaran a Turín, que juega de centrocampista en el Niza y que, tal vez, disponga de una oportunidad en el futuro, sea jugando con Francia o con Italia, ya que dispone de la doble nacionalidad.

El último en llegar

Marcus fue el último incorporado a la selección mundialista. Deschamps solo había convocado a 25 futbolistas, uno menos de lo permitido, pero la lesión del defensa Presnel Kimbembe le indujo a completar la lista añadiendo también al defensa Axel Disasi. Una buena intuición del técnico, que, en la víspera de la inauguración, perdió a Christopher Nkunku y a Karim Benzema. Thuram, que también estuvo en la Eurocopa 2020, es suplente habitual en la selección, aunque ha aparecido en cuatro partidos del torneo catarí.

Ninguna familia entre las selectas estirpes, por escasas y afortunadas, de padres e hijos, que han participado en un Mundial han estado tan cerca de conquistar dos veces el título como los Thuram.

El consejo siempre ha sido el mismo: diviértete y da todo para no arrepentirte". Marcus Thuram - Delantero de Francia

Marcus acudió a la llamada "sin ninguna presión" por emular a su padre. Ni siquiera por ser delantero y no haber marcado ningún, que sí logró Lilian. Suyos fueron los dos goles decisivos en la semifinal frente a Croacia que clasificaron a Francia para la final. "No los marcó a propósito", bromeó el delantero, que aún no siente el hastío de ser preguntado por el padre. "No hay problema, es mi padre y le quiero", responde, antes de repetir el consejo más escuchado en casa: "Siempre ha sido el mismo: diviértete y da todo para no arrepentirte".

Otros hijos

Nadie anduvo tan cerca como ellos para llevar a casa dos trofeos de campeón de las varias familias de padres e hijos que han participado en Mundiales. Tampoco hay tantas. No llega a la treintena. En realidad no hay ningún campeón con un hijo en la élite tan cerca de la gloria.

En Qatar coincidieron los hijos de Claudio Reyna y Ahmad Reza Abedzadeh disputando el mismo encuentro que sus padres del Mundial-98. Han participado también Kasper Schmeichel y Daley Blind, hijos de Peter Schmeichel y Danny Blind, danés y neerlandés respectivamente con un par de Mundiales cada padre y cada hijo, y casos como el del estadounidense Timothy Weah y el argentino Alexis Mac Allister que sus padres, en cambio, no tuvieron el privilegio de participar en el evento.