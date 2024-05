Atención motoristas, la DGT trae nuevas normas: las multas mínimas serán de 200 euros

En 2023, 1.145 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico (tres menos que en 2022) y otras 4.495 sufrieron heridas que requirieron ingreso hospitalario. De todas las víctimas mortales, 299 eran motoristas, un 19% más que el año anterior, cuando fueron 254. Se trata de la cifra más alta registrada desde 2014. Aquel año fueron 187. Los vehículos de dos ruedas son, de hecho, una de las máximas preocupaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), que ante lo alarmante de los datos ha anunciado una batería de medidas para combatir la siniestralidad en el colectivo de motoristas. Medidas que supondrán un endurecimiento de las normas actuales, según se desprende del balance de la siniestralidad viaria en 2023.

Ante esta situación la DGT prevé para este año nuevas normas que van a afectar a los motoristas y cuyo objetivo es reducir la siniestralidad entre quienes conducen vehículos de dos ruedas.

Se prohibirá el uso de cascos de moto abiertos (tipo Jet)

A partir de este año, ya no se podrán usar los cascos abiertos. Los cascos que dejan la cara al descubierto, como los de tipo Jet dejarán de estar permitidos. La DGT solamente autorizará el uso de cascos integrales y modulares para circular.

¿Cómo saber si tu casco de moto está homologado? Deberás buscar una etiqueta o inscripción en tu casco, que suele estar en la parte trasera o en una pequeña etiqueta dentro del propio casco. En ella se deberá reflejar la letra ‘E’ seguido de un número en un círculo. Eso es que cumple con la homologación europea, y el número indica el país en el que ha pasado la prueba, del 0 al 18 (España es el 09).

Será obligatorio el uso de guantes homologados para ir en moto

Hasta ahora no estaba sancionado el hecho de ir sin guantes en la moto; cada uno era libre de ir sin ellos. Ahora ya no, y no solo eso, sino que además tendrán que contar con una homologación europea al igual que los cascos.

¿Cuál será la multa por no llevar casco o guantes no homologados en moto? Con la Ley de Tráfico en la mano, artículo 76, ya se multa la utilización de un casco no homologado. Dice así: «No hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios», también aplicable a los guantes a partir de ahora.

La multa corresponde a una infracción leve con una carga de 200 euros, 100 euros con posibilidad de pronto pago.

Los conductores con permiso B deberán realizar un curso para conducir motos

Otro novedad estará enfocada a los cursos de conducción. Hasta ahora, los conductores con permiso B (turismos) que contaban con 3 años de antigüedad podían conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos. A partir de ahora, deberán realizar un curso específico para obtener el permiso, algo que ya sucede en países como Francia o Alemania.