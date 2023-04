Las estafas son muy comunes también en el mundo del Internet. Existen cada vez más métodos para sustraer información personal que permita a cualquiera hacerse con tus cuentas, datos, etc. Por eso, las redes están llenas de consejos útiles que debes poner en práctica para extremar todo lo posible la seguridad a la hora de navegar por Internet. Uno de los métodos más frecuentes es el conocido como ‘Phishing’, aunque no siempre es necesario para los estafadores obtener esa información desde el particular haciéndose pasar por alguna entidad fiable.

Se ha vuelto una imagen habitual la llegada de empresas e instituciones a las redes sociales. Y es que estar en Internet hoy en día es fundamental para formar parte del nuevo mundo. Además, es un escaparate idóneo para generar buena imagen y ganar confianza entre los usuarios según el tipo de contenido que se decidan a lanzar. Utiliza contraseñas seguras y diferentes para cada aplicación:

👉 Con más de 8 caracteres.

👉 Mezclando números y caracteres especiales.

👉 Evita palabras con sentido.

Y para no tener que recordarlas todas, ¡usa gestor de contraseñas!#SeguridadInternet @GDTGuardiaCivil pic.twitter.com/hkdRk2hg3g — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 3 de abril de 2023 La Guardia Civil se ha sumado a la tendencia para usar su cuenta, en este caso, con un fin didáctico. Así, a base de mensajes cortos y bibliografías se dedican a dar consejos acordes a la época del año, los incidentes típicos en cada caso, la seguridad vial, comportamientos cívicos y responsables con el medio ambiente o, en este caso, los intentos de estafa. Gran parte de la seguridad a la hora de abrirnos cuentas o perfiles en cualquier página web está en el tipo de contraseña que utilicemos. Es importante que tengas en cuenta antes de darte de alta que dicha página es fiable y, por lo tanto, verdadera, o si por el contrario es un engaño. Lo cierto es que muchas personas optan por repetir contraseñas para que estas no caigan en el olvido y tengas que restaurarlas cada vez que inicias sesión de nuevo. En este caso, lo que la Guardia Civil recomienda es usar el gestor de contraseñas para facilitar la labor. No obstante, todo pasa por usar claves seguras. La Institución ha recomendado a través de su cuenta de Twitter seguir tres consejos básicos a la hora de crear cada contraseña: En primer lugar, usa más de ocho caracteres; mezcla números y caracteres especiales; y evita palabras con sentido. Aunque muchas páginas obliguen a crear claves suficientemente fuertes, otras dan total libertad a la hora de establecerlas.