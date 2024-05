Alemania autoriza finalmente a Ucrania a usar sus armas contra territorio ruso

El Gobierno alemán ha confirmado este viernes que ha autorizado a las Fuerzas Armadas de Ucrania para utilizar las armas suministradas por Alemania contra objetivos militares situados en territorio de Rusia, después de que Berlín se hubiese mostrado ambiguo sobre este tema. Alemania es, tras Estados Unidos, el mayor contribuyente entre los aliados occidentales al apoyo militar a Ucrania.

El portavoz del Ejecutivo, Steffen Hebestreit, confirmó esta autorización, que sigue a la de otros socios de la OTAN, pero sobre el que España sigue teniendo recelos. La decisión de Berlín se produce después de que trascendiera que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha permitido a Ucrania realizar ataques en territorio ruso con armas suministradas a Kiev. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho este mismo viernes que el Gobierno por ahora no se plantea dar permiso.

"En las últimas semanas, Rusia está preparando, coordinando y ejecutando ataques sobre Járkov, desde la propia frontera. Estamos convencidos de que responder a estos ataques está respaldado por el derecho internacional y que para ello pueden emplearse las armas que hemos suministrado", afirmó Hebestreit.

Los ministros de Exteriores aliados están reunidos este viernes en Praga, desde donde la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, había insistido en que la línea que sigue Berlín es la de ayudar a Ucrania en su defensa y en que "hará todo lo posible" para que la OTAN no se vea empujada a la guerra.

El propio canciller Olaf Scholz había respondido ambiguamente a esta cuestión durante las consultas bilaterales del pasado martes junto al presidente Emmanuel Macron. No rebatió al líder francés, quien sí se pronunció a favor de ese uso para "neutralizar" ataques rusos, pero no concretó si Berlín actuaría en el mismo sentido. En medios alemanes se había aventurado que Berlín no daría su autorización.