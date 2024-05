Taylor Swift, el terremoto que podría cambiar las elecciones en EEUU

Saltando al ritmo de la mítica ‘Shake it off’ (‘sacúdelo’ o ‘libérate’), los fans de Taylor Swift causaron un terremoto de 2.3 en la escala de Richter en Seattle en su concierto de ‘The Eras Tour’, el mismo que llega a Madrid hoy y mañana. Lo que antaño se usaba para explicar la potencia de China --que si todos sus habitantes saltaran moverían el mundo-- es ya literal en el caso de los swifties, que mueve masas, economías mundiales, y a quien los políticos, no solo de su EEUU natal, le van detrás buscando un apoyo que la artista, de momento, no brinda a nadie.

Fuera de las fronteras de EEUU, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidió a Swift que añadiera su país a la gira. Lo consiguió, a diferencia de los líderes políticos que lo intentaron desde Tailandia o Chile, que no tendrán a Swift ni su impacto en el PIB. El tour añadió más de 4.000 millones de euros a la economía de EEUU. Tener a la estrella del momento de tu lado se ha convertido en el último estandarte para situar un país en el mapa geopolítico del momento.

La batalla es especialmente fiera en EEUU, a las puertas de las elecciones de noviembre. El presidente demócrata Joe Biden lleva meses tratando de conseguir el apoyo de la estrella del momento a su campaña, que languidece especialmente entre los jóvenes. “Es información clasificada”, bromeó Biden en una entrevista cuando el presentador del 'Late Night Show' Seth Meyers, programa de humor de máxima audiencia de la cadena NBC, le preguntó por sus negociaciones con el equipo de Swift.

La expectación coincidió con que la campaña de Biden tenía abierta una convocatoria a un puesto de redes sociales y los demócratas tuvieron que pedir a los aspirantes que por favor en su prueba escrita se abstuvieran de presentar el caso de cómo Taylor Swift podría ayudar al presidente a salir reelegido, que ya se les había ocurrido a ellos. Una de las ideas más repetidas, medio en broma medio en serio, era mandar al mandatario de 81 años a un concierto de su Eras Tour, que ya va por los 152 citas agendadas, y creciendo.

A votar si Taylor lo pide

Por el momento, el mayor logro de esas negociaciones parece haber sido que la artista animara a sus ya más de 284 millones de seguidores a que se registaran para votar -- paso imprescindible para ejercer el derecho a voto en EEUU. Más de 35.000 personas le hicieron caso ese mismo día, causando un aumento del tráfico en la web oficial de Vote.org de más del mil porciento. Los votantes registrados ya son un 23% más que en la anterior elección, el doble en el caso de los que recién cumplieron los 18 años y votarán por primera vez.

Esta publicación, pese a no ser partidista, beneficia más a Biden que a Trump ya que la población joven tiende a votar más progresista y le cuesta más salir a votar. Así, la artista consigue mantener una relativa neutralidad, mientras sí es vocal en causas sociales y derechos humanos.

Lo cierto es que existe un precedente que da razones al presidente para ser optimista. Taylor Swift sí le dio su apoyo a Biden en las elecciones de noviembre de 2020, y lo hizo menos de un mes antes de los comicios. Esa fue la primera vez que la artista se posicionó en unos comicios presidenciales, pero lo había hecho antes a favor de los demócratas en su Tennessee natal, actualmente dominada por republicanos y con un fuerte discurso anti-LGTBIQ+.

Anti-heroe contra Trump

La que en otro tiempo hubiera podido ser insignia republicana --una chica rubia y blanca, de belleza normativa, saliendo con la estrella del fútbol americano, Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs que ganó la Superbowl este año -- se ha convertido sin embargo en el enemigo público número uno para los republicanos, que aluden a teorías conspiranoicas sobre cómo incluso el romance sería un montaje demócrata para ganar votos. Pero Swift hace honor a su hit ‘Anti-hero’ y de la misma manera que se ha forjado una carrera con letras que van a contracorriente de las expectativas sociales, esta no fue una excepción.

“Esta pelea que [Trump] está tomando contra Taylor Swift, esto podría ser lo que lo consiga”, dijo Jimmy Kimmel como una profecía en otro Late Show. “No será el 6 de enero, no será el fraude electoral ni la agresión sexual, ni bailar con Jeffrey Epstein. Lo que finalmente hará caer a Donald Trump será un ejército de Swifties cabreadas”.

