Roni Kaplan, portavoz del Ejército israelí: "Estamos en una situación de alerta muy importante con Irán y, a diferencia del 7-O, no vamos a fallar"

Roni Kaplan, portavoz para la prensa extranjera de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) considera que parte del mundo académico, mediático y político catalán ha hecho suyos principios generados por "una industria de mentiras" contra Israel. Recala en Barcelona para abundar en las razones del país hebreo.

La actual guerra se desencadenó tras el 7-O con el ataque de Hamás contra Israel, el más mortífero desde la creación del Estado hebreo. Cuesta creer, sin embargo, que los servicios de inteligencia israelí, de los más prestigiosos del mundo, no tuvieran constancia.

Los servicios de inteligencia sí tenían constancia de esto, lo que pasa es que, entre tener constancia y establecer un plan de contingencia hay un camino en el medio. Un camino de destinar y colocar fuerzas que es lo que no se hizo.

¿Me está diciendo que Israel sí sabía de la preparación de este ataque?

Teníamos información de posibilidades de este ataque. Hizbulá, por ejemplo, ya desde el año 2012, hablaba de llevar a cabo un ataque de este tipo. Nos estábamos preparando para un plan de contingencia en el cual Hizbulá invadiera la zona de Galilea, pero no para uno en que Hamás lo hiciera. Estamos investigando esta cuestión. No hay duda de que se trata del mayor fallo del Ejército de Israel en términos de defensa e inteligencia. Somos responsables de este fallo. No cabe duda de que nos cogieron por sorpresa. Va a haber una investigación independiente y transparente.

¿Qué opina de la teoría que apunta que Israel estaba interesado en este ataque y dejó que ocurriera para después represaliar a Gaza como lo está haciendo?

Existen muchas mentiras en torno a Israel y esta teoría es una de ellas. Como es mentira que Israel sea un país imperialista o esté cometiendo una limpieza étnica. Parte de la lucha contra Israel es intentar generar teorías conspirativas en Occidente, pero es un fraude, un fraude que tiene mucho éxito y parte del mundo académico, político y mediático abrazan ese fraude por distintas razones. No es más que una teoría conspirativa. Nosotros cometimos un fallo sumamente grande y pagamos por ello. El 7-O fue un día de holocausto. Nunca en la historia del Estado de Israel moderno murieron más israelíes y judíos en un día. Pensar que Israel dejó que eso pasara no es más que fruto de la industria de mentiras contra Israel.

Hasta en la guerra hay reglas y el Ejército israelí se las está saltando todas; desde la obligatoriedad de proteger a la población civil y al personal humanitario hasta el uso del hambre como arma.

También es un libelo lo del uso del hambre como arma de guerra. Nosotros hemos permitido la entrada de más de 40.000 toneladas de ayuda a la Franja. Antes del 7-O ingresaban en Gaza unos 70 camiones de comida al día y hoy en día 180. Estamos trabajando para crear un muelle y con seis Ejércitos para repartir ayuda. La población civil de la Franja de Gaza no es nuestro enemigo bajo ningún concepto.

¿Por qué cree usted entonces que se está muriendo de hambre la gente en Gaza?

La realidad es que la Agencia de Naciones Unidas para Palestina (UNRWA) no distribuye parte de la comida. Está parada. Por otro lado, hay un problema de distribución, primero, y luego Hamás roba parte de la comida. Me llama la atención que la opinión pública en Barcelona no comprenda que esta no es una lucha entre Israel y Hamás solamente sino una lucha entre el mundo libre, que Israel representa, y la yihad, que Hamás representa. Hamás ha dicho de forma abierta que la población civil en la Franja es solo problema de Naciones Unidas. Estamos luchando en la guerra urbana más compleja de la humanidad. Una guerra que impuso Hamás, nosotros no la queríamos, en un momento en el que Israel estaba normalizando sus relaciones con parte de Oriente Próximo. Un Hamás que ve el mundo de forma dicotómica, o fieles o infieles.

Israel también tiene planteamientos dicotómicos en su lectura del mundo.

Bajo ningún concepto. La civilización judía ve el mundo de colores. Dignificamos la diferencia del mundo. Pensar que Israel pueda ver el mundo de forma dicotómica es un error.

Insiste en que la guerra es contra Hamás y no contra el pueblo gazatí, pero las imágenes, espeluznantes, que llegan de la Franja y los testimonios contradicen este argumento. Ataque a hospitales, personal humanitario abatido, casas destruidas, niños muertos...

Es una trampa para Occidente. Hamás utiliza sus hospitales para su necesidad militar, establece un mando de control, tiene a sus terroristas... usa el hospital para sus necesidades. Han disparado desde la sala de partos. Hamás utiliza a su población como escudos humanos. El hospital puede llegar a perder su condición especial si una de las partes la utiliza. Vamos a luchar contra Hamás en cualquier tipo de lugar en la Franja de Gaza intentando maximizar daños terroristas y minimizar daños civiles porque Hamás es un grupo terrorista que quiere exterminar a Israel. Israel no se puede permitir el lujo de perder ni una sola batalla contra el terror porque sería un genocidio a la escala del holocausto. Hamás está buscando usar la sensibilidad de la ciudadanía de Barcelona y en Europa para que Israel cese en su intento en desmantelar a Hamás. Difícilmente un Ejército del mundo podría generar una distinción entre civiles y terroristas como genera el Ejército israelí.

¿Me está diciendo que son selectivos en sus objetivos al entrar en Gaza?

Le estoy diciendo que luchamos según el derecho internacional humanitario. Hamás es el que busca mimetizarse entre los civiles, incrustarse. Es Hamás el que se salta el derecho internacional humanitario. Nosotros mantenemos la proporcionalidad. En la historia de los conflictos de la humanidad, la cantidad de civiles que mueren es mucho mayor que en Gaza. Pero la prensa utiliza un doble estándar al hablar de Israel. Israel ha establecido en Gaza una ratio de 1 terrorista muerto por 1,5 civiles muertos cuando el promedio de otras guerras es de 1 por 8. ¿Sabe cuándo la gente en Barcelona nos va a entender? Si algún día la yihad llega a golpearles.

Ya nos ha golpeado.

Nosotros estamos atacados por siete frentes. Lo que nos pasó a nosotros el 7-O es, proporcionalmente, como si la yihad hubiera asesinado en España a sangre fría a 10.000 personas. En Atocha murieron cerca de 200. ¿Cómo hubiera reaccionado su Ejército? Hamás está cometiendo un triple crimen de guerra: por una parte, ataca indiscriminadamente a la población israelí, utiliza a la población gazatí como escudos humanos y tiene 133 rehenes. No le pedimos perdón al mundo por intentar seguir existiendo. Estamos 100% comprometidos con el derecho internacional humanitario.

¿Está cumpliendo Israel el reciente mandato de la Corte Internacional de Justicia que apela a proteger a los civiles gazatíes?

Los números hablan por sí solos y la verdad termina primando frente a una industria de mentiras que se está tratando de propagar sobre Israel también en ciudades como Barcelona. Es Hamás quien roba la ayuda humanitaria que ha explotado a la UNRWA, que es parte del problema y no de la solución. La gente que da dinero a la UNRWA aquí en España no sabe que Hamás lo usa para hacer túneles.

¿Puede el ataque contra la embajada iraní en Damasco elevar el riesgo de un ataque de Irán?

Irán quiere exportar la revolución islámica. Siempre estamos en alerta con Irán y estamos preparados desde el punto de vista ofensivo y defensivo. No queremos hacer entrar en pánico a la sociedad israelí pero tampoco caer en un estado de complacencia. Estamos en una situación de alerta muy importante con Irán y, a diferencia del 7-O, no vamos a fallar.

La presión internacional es cada vez más fuerte. EEUU ha mostrado disconformidad públicamente y hay un movimiento muy importante de países, entre los que se encuentra España, de avanzar hacia el reconocimiento de un estado palestino.

Escuchamos a nuestros aliados e intentamos aprender. Pero un alto cargo de Hamás dijo que el 7-O fue la primera vez y habrá una segunda, una tercera y una cuarta.

¿Está Israel incomprendido a nivel global?

Sí y también lo que significa la amenaza del radicalismo islámico para las sociedades modernas. Increíblemente, también en Barcelona, parte de la prensa cree más lo que dice el Ministerio de Sanidad de Hamás y pone en tela de juicio a un país democrático como Israel.

¿Por qué cree que pasa eso?

Hay un fraude que tiene mucho éxito que se encuentra en parte del mundo académico, de los medios de comunicación, que dicen cosas sobre Israel y su historia y no es verdad. Israel intenta defenderse de aquellos que los quieren destruir. Cómo se puede decir que Israel es el opresor y la yihad la oprimida.

