Von der Leyen aboga por "propulsar" la defensa europea con compras conjuntas como se hizo con las vacunas y el gas

La "brutal" guerra de Rusia en Ucrania ha entrado esta semana en su tercer año y lo ha hecho golpeando con más intensidad que nunca a los ucranianos gracias a la munición y los drones que les suministra aliados "autoritarios" como Corea del norte e Irán. Un escenario que augura un futuro incierto que debe llevar a la Unión Europea a "despertar" y a hacerlo "urgentemente", ha avisado este miércoles la presidenta de la Comisión Europea y candidata del PPE a un segundo mandato, Ursula von der Leyen. La alemana ha confirmado que en los próximos días presentarán la primera estrategia industrial de defensa de la UE para impulsar las compras conjuntas de material militar como se hizo con las vacunas y el gas.

"Tenemos que actuar con rapidez. La amenaza de guerra puede no ser inminente, pero no imposible. No hay que exagerar los riesgos de guerra, pero hay que prepararse para ellos. Y eso empieza con la urgente necesidad de reconstruir, reponer y modernizar las fuerzas armadas de los Estados miembros", ha dicho durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo en el que ha llamado a los gobiernos a esforzarse en el desarrollo y la fabricación de la próxima generación de capacidades operativas para ganar batallas. Y eso significa, según la candidata del PPE, garantizarse el "suficiente" material y la "superioridad tecnológica" para "propulsar la industria de la defensa en los próximos cinco años".

Para ello la Comisión Europea presentará en los próximos días la primera estrategia industrial de defensa europea con una prioridad en mente: "Europa tiene que gastar más, mejor y en Europa". En los últimos meses los Veintisiete han hecho mucho. Los presupuestos en defensa han aumentado y 18 de los 31 países aliados de la OTAN dedicarán este año al gasto militar más del 2% del PIB, pero vista la "urgencia" Bruselas considera que es necesario hacer más para seguir apoyando a Ucrania y para reforzar su soberanía. El objetivo central de la iniciativa, y del Programa Europeo de Inversiones en Defensa que acompañará a la misma, será priorizar las compras conjuntas de defensa entre los Estados miembros como ya se hizo con las vacunas contra el covid-19 y con el gas.

"Esto nos ayudará a reducir la fragmentación y aumentar la interoperabilidad. Pero para ello debemos enviar colectivamente una señal clara a la industria. Por eso estudiaremos la forma de facilitar acuerdos de compra anticipada en los que ofrezcamos garantías. Esto daría a las empresas de la industria de defensa pedidos estables y previsibilidad a largo plazo", entiende Von der Leyen sobre uno de los principales problemas identificados en los últimos meses. Antes de pisar el acelerador, la UE identificará los proyectos europeos de defensa de interés común para concentrar los esfuerzos y los recursos allí donde tengan mayor impacto y valor añadido.

Oficina de innovación en Kiev

La Comisión quiere poner el foco en la innovación y aprovechar la experiencia ucraniana en el campo de batalla. Para ello, propondrá la creación de una Oficina de Innovación en Defensa con sede en Kiev que permitirá "acercar aún más Ucrania a Europa". Todo esto requerirá no solo financiación pública sino también capital privado y una "nueva mentalidad europea en materia de defensa" en las instituciones. "Por eso me siento muy alentada por las palabras de la presidenta (Nadia) Calvino de que el Banco Europeo de Inversiones está dispuesto a hacer más para contribuir a proyectos conjuntos que impulsen la industria europea de defensa. Hago un llamamiento a los Estados miembros a que respalden esta propuesta", ha reivindicado reiterando su propuesta de crear un comisario de defensa en el próximo Ejecutivo comunitario.

"En última instancia, se trata de que Europa asuma la responsabilidad de su propia seguridad. La pura verdad es que no tenemos el lujo de la comodidad. No tenemos el control de las elecciones ni las decisiones en otras partes del mundo. Y sencillamente no tenemos tiempo para eludir la cuestión. Con o sin el apoyo de nuestros socios, no podemos dejar que Rusia gane. Y el coste de la inseguridad, el coste de una victoria rusa es mucho mayor que cualquier ahorro que podamos hacer ahora. Por eso es hora de que Europa dé un paso al frente", ha advertido.