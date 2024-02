Lukashenko se presentará a la reelección en los comicios de 2025

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, principal aliado de Rusia y en el poder desde 1994, anunció este domingo que se presentará a una nueva reelección en 2025. "Lo haré, lo haré, lo haré. Díganles (a los opositores), que me presentaré", dijo el mandatario, cuya reelección en 2020 dio lugar a las mayores protestas antigubernamentales en la historia de esa república exsoviética.

Agregó, citado por la agencia estatal BELTA, que para él se trata de algo "muy importante". "Ninguna persona, ningún presidente responsable, abandona a la gente que lucha por él", dijo Lukashenko tras votar en las elecciones parlamentarias y municipales en Bielorrusia, boicoteadas por la oposición.

El mandatario, cuya reelección en 2020 no fue reconocida por Occidente, aseguró que no permitirá a sus detractores llevar a cabo un cambio de poder. "Sabemos sacar conclusiones de nuestros errores. Por eso, que no esperen nada", aseveró.

Lukashenko agregó que no puede "irse mañana", porque sería una traición del país. A la vez, admitió que aún queda un año hasta las próximas presidenciales y muchas cosas "pueden cambiar".

La líder de la oposición bielorrusia en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, llamó previamente al boicot de los comicios parlamentarios, en los que, según las autoridades, para las 9.00 hora local ya había votado el 43,64% del censo. En cuanto al reconocimiento de esos comicios, Lukashenko dijo que Bielorrusia no requiere del visto bueno de Occidente.